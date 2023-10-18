Brightcove被選中為Acquia的影音行銷策略提供支援

波士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球備受信賴的串流科技公司Brightcove (NASDAQ: BCOV) 今天宣布，歡迎數位體驗領導者Acquia成為其客戶。Acquia將整合Brightcove獲艾美獎的技術和解決方案，以創造優質的影片轉發體驗，從而提升客戶的行銷策略和影片的強大作用。

Brightcove執行長Marc DeBevoise表示：「數位影片是行銷人員重要的參與和轉換工具。要成功利用其強大功能，公司需要一個全能的合作夥伴，來協助影片的管理、串流和分發，以便大規模地覆蓋受眾。我們很高興Acquia能選擇利用Brightcove的創新平台和專長，來提供以影片為驅動的無縫使用者體驗，從而提升參與度，實現資料收集和分析，以此指導其行銷策略，並最終推動轉換和結果。」

Acquia行銷長Jennifer Griffin Smith表示：「利用Brightcove平台進行影片行銷將使Acquia能夠更輕鬆地與社區分享我們在市場和技術趨勢方面的見解。我們相信，影片將讓更多人更容易地瞭解我們，並幫助他們更輕鬆地發現和瀏覽資訊。」

Acquia提供數位解決方案，協助客戶打造更安全、更高效、更具包容性的數位體驗。Acquia數位體驗平台——Acquia Open DXP提供內容管理、數位資產管理、行銷自動化、個人化和客戶資料管理功能。

除Acquia外，其他利用Brightcove的串流技術支援其內部和外部影片策略的知名企業還包括DocuSign、General Motors、Johnson & Johnson、Marriott、Sephora、United Healthcare、Wendy’s和Yelp。

Brightcove將作為客座演講嘉賓出席即將於2023年11月14-15日在波士頓舉行的Acquia Engage大會。該活動重點關注數位創新，並邀請行業專家作為演講嘉賓，帶來內容深刻的分組討論和研討會。

若要瞭解更多資訊，請造訪Brightcove.com。

關於Acquia

Acquia幫助全球雄心勃勃的品牌創造重要的數位客戶體驗。Acquia數位體驗平台 (DXP) 以開源Drupal為核心，讓全球數千組織的行銷人員、開發人員和IT營運團隊能夠快速建置和部署數位產品和服務，利用其內容和資料資產，以個人化和大規模的方式吸引客戶，提高轉換率，並幫助企業脫穎而出。若要瞭解更多資訊，請造訪https://acquia.com。

About Brightcove, Inc.

Brightcove創建了世界上最可靠、可擴充和安全的串流科技解決方案，幫助企業與其受眾建立更強大的聯繫，無論他們身在何處或使用何種裝置消費內容。Brightcove的智慧型影片平台在60多個國家幫助企業更有效地向客戶銷售產品，使媒體領導者能夠以更可靠的方式串流傳輸內容並將其變現，並使每個組織都能更有效地與團隊成員溝通。我們因創新、始終領先同業的正常運行時間以及無與倫比的擴充力而榮獲兩項「科技與工程艾美獎」（Technology and Engineering Emmy® Awards），並不斷突破影片的界限。請在LinkedIn、X（舊稱Twitter）、Facebook、Instagram和YouTube上關注我們，或造訪Brightcove.com。

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