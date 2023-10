Rimini Street Announces Support, Managed and Consulting Services for Salesforce® ClickSoftware to Extend Life and Value of Client Deployments Beyond December 31, 2023 End-of-Life Deadline (Photo: Business Wire)

Rimini Street ogłasza wsparcie, usługi zarządzane i konsultingowe w zakresie Salesforce® ClickSoftware w celu wydłużenia okresu eksploatacji i zwiększenia wartości implementacji klientów poza termin wycofania z eksploatacji rozwiązania przypadający na 31 grudnia 2023 r.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania firmowego oraz produktów i usług z dziedziny oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partner Salesforce i AWS, ogłosił dzisiaj udostępnienie rozwiązań Rimini Support™, Rimini Manage™ i Rimini Consult™ dla ClickSoftware. Rozszerzone rozwiązanie umożliwia licencjobiorców korzystających z Salesforce® ClickSoftware w swoich obiektach maksymalizację wartości inwestycji w ClickSoftware niezbędnych dla prowadzonej działalności, pozwalając na użytkowanie oprogramowania po zapowiadanym terminie jego wycofania z eksploatacji, który przypada na 31 grudnia 2023 r.

Rimini Street umiejętnie wydłuża okres eksploatacji ClickSoftware oraz zwiększa jego wartość dla klientów posiadających licencje bezterminowe

Rimini Street jest zarejestrowana zarówno jako certyfikowany partner konsultingowy Salesforce®, jak i partner Salesforce jako dostawca usług zarządzanych. Firma otrzymała ocenę 4,85 rating w platformie partnerskiej Salesforce AppExchange, zrealizowała setki indywidualnych projektów dla klientów z całego świata, a jej pełnoetatowy zespół techniczny uzyskał ponad 50 certyfikatów Salesforce.

Jako certyfikowany partner konsultingowy Salesforce, rozwiązania Rimini Street w zakresie ClickSoftware zapewniają licencjobiorcom solidny system zarządzania usługami w terenie, świadcząc spersonalizowane usługi wsparcia, usługi zarządzane i specjalistyczne, a także umożliwiając przyjęcie odpowiedzialności za przyszły krajobraz oprogramowania usług w terenie oraz dokonanie jego oceny.

– ClickSoftware zapewnia światowej klasy funkcje usług w terenie i wielu klientów używa spersonalizowanych, rozbudowanych implementacji, z których nadal pragną korzystać przez kilka kolejnych lat – powiedział David Rowe, dyrektor ds. produktu i wiceprezes wykonawczy ds. globalnej transformacji w Rimini Street. – Rimini Street cieszy się z możliwości wykorzystania partnerstwa z Salesforce i rozszerzenia naszego sprawdzonego, nagradzanego modelu wsparcia oraz globalnych zdolności, by zaoferować je licencjobiorcom ClickSoftware, aby zagwarantować im partnera, który przyczyni się do stabilizacji i maksymalizacji inwestycji dokonanych w oprogramowanie nawet na kilka lat, aż będą gotowi rozważyć przejście na usługi w terenie w chmurze usług Salesforce.

Rozwiązania Rimini Street w zakresie ClickSoftware oferują stabilność i elastyczność, umożliwiając zarazem uwolnienie zasobów w celu koncentracji na strategicznych, innowacyjnych projektach

Ciesząc się zaufaniem uznanych na całym świecie wiodących organizacji korzystających z jej spersonalizowanego wsparcia, produktów oraz usług, firma Rimini Street w dalszym ciągu uwalnia ograniczony czas, talent i zasoby klientów, umożliwiając ich przeznaczenie na realizację strategicznych, innowacyjnych projektów przyczyniających się do wzmocnienia konkurencyjności i rozwoju na wiele lat naprzód.

Rozwiązania Rimini Street w zakresie ClickSoftware dostosowują się do ewoluujących potrzeb biznesowych i obejmują:

Rimini Support ™ dla ClickSoftware – wyspecjalizowane wsparcie w zakresie oprogramowania świadczone przez doświadczonych inżynierów ds. oprogramowania z całego świata w celu szybkiego i trwałego rozwiązywania problemów poprzez analizę przyczyn pierwotnych i dokonywanie napraw;

™ – wyspecjalizowane wsparcie w zakresie oprogramowania świadczone przez doświadczonych inżynierów ds. oprogramowania z całego świata w celu szybkiego i trwałego rozwiązywania problemów poprzez analizę przyczyn pierwotnych i dokonywanie napraw; Rimini Manage ™ dla ClickSoftware – usługi zarządzane dla organizacji pragnących powierzyć złożoną obsługę zarządzania ClickSoftware zewnętrznemu dostawcy, zapewniając najwyższą wydajność, optymalizację kosztów i ograniczenie ryzyka. Umożliwia to ograniczenie kosztów ogólnych związanych z działalnością operacyjną, zwiększenie rentowności i przeznaczenie zasobów na realizację kluczowych zadań w firmie;

™ – usługi zarządzane dla organizacji pragnących powierzyć złożoną obsługę zarządzania ClickSoftware zewnętrznemu dostawcy, zapewniając najwyższą wydajność, optymalizację kosztów i ograniczenie ryzyka. Umożliwia to ograniczenie kosztów ogólnych związanych z działalnością operacyjną, zwiększenie rentowności i przeznaczenie zasobów na realizację kluczowych zadań w firmie; Rimini Consult™ dla ClickSoftware – usługi specjalistyczne świadczone przez ekspertów w celu optymalizacji implementacji ClickSoftware i identyfikowania okazji do usprawnień strategicznych. Doświadczeni konsultanci ściśle współpracują z klientami w celu wdrożenia poprawek strategicznych, uproszczenia procesów i maksymalizacji wartości oprogramowania.

Poznaj pełne portfolio Rimini Street obejmujące ultraresponsywne, niezawodne i sprawdzone wsparcie, usługi zarządzane, bezpieczeństwo, integrację, obserwowalność, usługi specjalistyczne oraz kompleksowe rozwiązania outsourcingowe Rimini ONE™ dla aplikacji SAP, Oracle i Salesforce na potrzeby wsparcia przewagi konkurencyjnej, rentowności i wzrostu klientów.

Informacje o Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), spółka Russell 2000®, jest dostawcą kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania firmowego oraz produktów i usług z dziedziny oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodącym podmiotem zewnętrznym świadczącym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce i AWS. Firma prowadzi działalność na całym świecie i oferuje kompleksową gamę ujednoliconych rozwiązań do prowadzenia, obsługi, personalizacji, konfiguracji, łączenia, ochrony, monitorowania i optymalizacji firmowych aplikacji, baz danych i oprogramowania technologicznego oraz do zarządzania w tym zakresie, umożliwiając klientom osiąganie lepszych wyników biznesowych, znaczne ograniczenie kosztów i przeznaczenie zasobów na innowacje. Jak dotąd ponad 5200 organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku, sektora publicznego i niemalże z każdej branży wybrało Rimini Street jako zaufanego dostawcę rozwiązań z zakresu oprogramowania dla firm. Więcej informacji znajduje się na stronie riministreet.com oraz na profilach Rimini Street w serwisach Twitter, Instagram, Facebook i LinkedIn. (IR-RMNI)

