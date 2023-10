Le quotidien Corriere della Sera fait le choix de l'innovation en se dotant de voix numériques exclusives, signées ReadSpeaker

MILAN--(BUSINESS WIRE)--ReadSpeaker, le fournisseur indépendant le plus plébiscité de solutions vocales numériques à destination des marques du monde entier, a annoncé aujourd'hui que le Corriere della Sera, l'un des quotidiens les plus anciens et les plus lus en Italie, a conclu un partenariat avec le ReadSpeaker VoiceLab pour la conception et le développement de deux voix numériques exclusives dédiées au journal. Elles sont déjà à la disposition des lecteurs du Corriere della Sera pour une lecture des articles à voix haute.

En intégrant la synthèse vocale assistée par l'intelligence artificielle à leur stratégie de marque, les organes de presse à l'avant-garde des médias numériques tels que le Corriere della Sera confortent leur croissance et apportent à leurs abonnés des solutions en phase avec l'évolution de leurs besoins et de leurs attentes.

Avec ces voix numériques dédiées, basées sur un style journalistique, le quotidien offre à ses abonnés une expérience inédite, savamment conçue et préparée. Ceux-ci bénéficient désormais d'un moyen supplémentaire d'écouter les articles de leur journal préféré tout en effectuant leurs tâches quotidiennes.

Le ReadSpeaker VoiceLab a pris en charge l'ensemble du processus de développement de voix personnalisées pour le Corriere della Sera, assurant notamment la réalisation des enregistrements avec des talents vocaux, le traitement des données enregistrées, l'entraînement des modèles DNN (Deep Neural Network) avec ces données, la gestion du contrôle qualité, ainsi que toutes les étapes d'assurance qualité requises avant et après le lancement.

Les enregistrements vocaux humains destinés à la conception de voix numériques impliquent naturellement une grande cohérence et une précision constante, tant au niveau de l'articulation que du style. C'est pourquoi les experts du ReadSpeaker VoiceLab ont abordé chaque étape du processus en étroite collaboration avec l'équipe du Corriere della Sera.

L'un des grands défis posés par le développement des voix personnalisées pour le Corriere della Sera était la capacité à prononcer un contenu extrêmement variable, souvent non standard, propre au secteur de la presse d'un point de vue lexical et linguistique. Ainsi, le VoiceLab a collaboré étroitement avec l'équipe du Corriere della Sera pour optimiser la synthèse vocale dans un domaine aussi vaste que varié ; une approche illustrant l'importance d'allier technologie d'intelligence artificielle de pointe et expertise humaine pour obtenir des résultats optimaux.

Le Corriere della Sera offre à ses lecteurs une expérience réellement innovante : des articles lus à voix haute par des voix expressives, basées sur un style presse et conçues pour incarner la personnalité du journal, pour profiter du contenu du quotidien les yeux et les mains libres. La solution est disponible dès à présent pour tous les abonnés du Corriere della Sera.

« C'est l'approche collaborative et consultative de l'équipe du VoiceLab qui nous a convaincus d'entreprendre un partenariat stratégique avec ReadSpeaker pour le développement de nos voix numériques dédiées. Elle s'est tenue à nos côtés tout au long du processus, de la phase de développement conceptuel jusqu'à la mise à disposition aux abonnés, nous faisant bénéficier d'une expertise technique et d'une orientation stratégique sans faille », se réjouit Fabio Napoli, directeur de l'activité numérique au Corriere della Sera.

« L'approche innovante et méticuleuse de ReadSpeaker, reposant à la fois sur une technologie de pointe et sur une équipe de linguistes dédiée, nous a apporté la solution complète dont nous avions besoin pour ce projet création de voix personnalisées. L'engagement de l'équipe à travailler en partenariat et son conseil expert à chaque étape ont précieusement contribué à la réussite du projet. »

« Ce partenariat avec le Corriere della Sera nous permet d'observer de près l'impact de l'intégration de la technologie vocale à une stratégie de marque : une présence engageante, distinctive et cohérente sur les différentes plateformes avec, à la clé, une meilleure expérience utilisateur. Au ReadSpeaker VoiceLab, nous créons des voix sur mesure, répondant spécifiquement aux besoins de nos clients, reflétant l'identité de leur marque et offrant à leurs consommateurs une expérience audio exclusive. Nos voix personnalisées font désormais partie intégrante de la plateforme de presse numérique innovante du Corriere della Sera. Elles illustrent le pouvoir transformateur de la technologie vocale dans le paysage médiatique actuel », explique Roy Lindemann, responsable marketing et commercial de ReadSpeaker pour la région EMEA.

À propos de ReadSpeaker :

ReadSpeaker est le fournisseur indépendant le plus plébiscité de solutions vocales numériques à destination de marques, d'institutions et d'organisations du monde entier. Fort d'une expérience de plus de 20 ans, ReadSpeaker propose des solutions de synthèse vocale exploitant l'intelligence artificielle et met à disposition toute son expertise technique pour rendre le contenu numérique plus accessible et ouvrir la voie à des interactions plus conviviales et plus engageantes grâce à la technologie. S'appuyant sur un portefeuille de plus de 115 voix de synthèse, naturelles et expressives, disponibles dans plus de 40 langues, les solutions cloud, locales et embarquées de ReadSpeaker vocalisent de manière flexible tout type d'application et d'appareil. ReadSpeaker a pour engagement indéfectible de protéger la confidentialité des données et a déjà mis la puissance de la synthèse vocale au service de plus de 10 000 applications dans le monde.

Le ReadSpeaker VoiceLab travaille en étroite collaboration avec les marques et organisations pour créer leurs voix personnalisées : des voix numériques uniques, expressives et immédiatement identifiables sur tous les points de contact pour une expérience utilisateur cohérente.

Pour obtenir plus d’informations, rendez-vous sur readspeaker.com et suivez la société sur X et sur LinkedIn.