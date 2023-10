Brightcove selecionada para impulsionar a estratégia de marketing de vídeo da Acquia

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Brightcove (NASDAQ: BCOV), a empresa de tecnologia de transmissão digital mais confiável do mundo, anunciou hoje que dá as boas-vindas à Acquia, líder em experiência digital, à sua lista de clientes. Ao integrar a tecnologia e as soluções premiadas Emmy da Brightcove, a Acquia poderá criar experiências de alto padrão de vídeos avançados para melhorar as estratégias de marketing e aproveitar o poder do vídeo para seus clientes.

"O vídeo digital é uma ferramenta crucial de engajamento e conversão para profissionais de marketing. A fim de aproveitar com sucesso seu poder, as empresas precisam de um parceiro completo que possa ajudá-las a gerenciar, transmitir e distribuir seus vídeos com entrega a seus usuários em grande escala", disse Marc DeBevoise, Diretor Executivo da Brightcove. "Estamos empolgados por a Acquia fazer uso da plataforma inovadora e do amplo conhecimento da Brightcove em oferecer experiências de usuário contínuas e baseadas em vídeos, que impulsionam a participação, permitem a coleta e análise de dados para orientar sua estratégia de marketing e, por último, impulsionam conversões e resultados."

"Aproveitar a plataforma Brightcove para marketing de vídeo irá permitir que a Acquia compartilhe com mais rapidez nosso conhecimento sobre tendências de mercado e tecnologia com nossa comunidade", disse Jennifer Griffin Smith, Diretora de Mercado da Acquia. "Acreditamos que o uso de vídeos tornará nossa informação mais acessível a mais pessoas e irá possibilitar que as descubram e naveguem com facilidade."

A Acquia proporciona soluções digitais para ajudar os clientes a criar experiências digitais mais seguras, produtivas e inclusivas. A plataforma de experiência digital da Acquia, Acquia Open DXP, oferece recursos para gerenciamento de conteúdo, gerenciamento de ativos digitais, automação de marketing, personalização e gerenciamento de dados de clientes.

A Acquia se une a outras empresas notáveis ​​que potencializam suas estratégias de vídeo internas e externas com a tecnologia de transmissão digital da Brightcove, incluindo DocuSign, General Motors, Johnson & Johnson, Marriott, Sephora, United Healthcare, Wendy's e Yelp.

A Brightcove será uma convidada de apresentação na próxima conferência Acquia Engage em Boston (14 e 15 de novembro de 2023). O evento visa a inovação digital e apresenta palestrantes que instigam a uma reflexão, sessões de debate e oficinas com especialistas do setor.

Para mais informação, acesse Brightcove.com.

Sobre a Acquia

A Acquia capacita as marcas mais ambiciosas do mundo a criar experiências digitais importantes para os clientes. Com o Drupal de código aberto em seu centro, a Acquia Digital Experience Platform (DXP) possibilita que profissionais de marketing, desenvolvedores e equipes de operações de TI em milhares de organizações mundiais componham e implantem produtos e serviços digitais com rapidez, que fazem uso de seu conteúdo e ativos de dados para envolver os clientes pessoalmente e em grande escala, aprimorem as conversões e ajudem as empresas a se destacarem. Saiba mais em https://acquia.com.

Sobre a Brightcove, Inc.

A Brightcove cria as soluções de tecnologia de transmissão digital mais confiáveis, escaláveis e seguras do mundo para formar uma maior conexão entre as empresas e seus públicos, não importa onde estejam ou em quais dispositivos consomem conteúdo. Em mais de 60 países, a plataforma de vídeo inteligente da Brightcove permite que as empresas vendam aos clientes de modo mais eficaz, que os líderes de mídia transmitam e monetizem conteúdo de modo mais confiável e que todas as organizações se comuniquem com os membros da equipe de modo mais intenso. Com dois prêmios Emmy® de Tecnologia e Engenharia por inovação, tempo de atividade que lidera consistentemente o setor e escalabilidade incomparável, expandimos continuamente os limites do que o vídeo pode fazer. Siga no LinkedIn, X (antes conhecido como Twitter), Facebook, Instagram e YouTube. Acesse Brightcove.com.

