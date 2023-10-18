Ice Norway在战略项目扩展中升级到基于Red Hat OpenShift的Mavenir云原生IMS系统

英国雷丁和挪威奥斯陆--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Mavenir是一家网络软件供应商，通过可在任何云上运行的云原生解决方案打造面向未来的网络。该公司和挪威第三大移动运营商Ice Norway今天宣布全面部署Mavenir的端到端云原生IMS（IP多媒体子系统）解决方案。这一战略性项目扩展由Mavenir与Red Hat合作完成，使Mavenir成为Ice Norway的全面数据和语音核心合作伙伴。

Ice Norway此前已选择Mavenir的融合分组核心解决方案为其4G和5G网络提供支持，并正在利用Mavenir的Webscale Platform (MWP)快速、敏捷地交付新应用。Mavenir的参与取代了现有的IMS供应商，完成了Ice Norway向云原生先进技术的迁移，并使Ice能够提供市场领先的5G服务。

Mavenir的云原生IMS支持LTE语音(VoLTE)、新无线语音(VoNR)（即5G语音）和Wi-Fi语音(VoWi-Fi)，通过单一IMS投资能够支持多代语音服务，保障服务均等，并促进4G和5G之间的语音连续性。Mavenir的云原生IMS采用移动优先架构，可在任何云上运行（无需依赖传统硬件平台或从固定IMS迁移），并为关键应用（包括专用网络、企业和校园以及应急服务）提供强大的弹性。

Mavenir的云原生IMS核心网络基础设施可提供下一代通信服务，使用户能够使用语音、视频和消息解决方案进行协作。无论用户位于何处，也无论他们是直接连接到蜂窝网络还是通过Wi-Fi连接，Mavenir的解决方案都能提供一致的用户体验。

Mavenir与Red Hat的长期合作为企业提供了在任何混合云或多云环境中使用Red Hat OpenShift部署Mavenir解决方案的能力。Red Hat OpenShift是由Kubernetes驱动的业界领先的混合云应用平台，它提供了一个快速、灵活、易于管理的平台，可以加快应用程序开发和部署并扩展对分布式资源的控制。

Ice Norway首席执行官Eivind Helgaker在谈到此次项目扩展时表示：“ 网络的云平台化是我们发展战略的核心支柱，旨在确保我们能够继续为用户提供最佳服务质量，并充分利用创新技术提升客户体验。Mavenir是值得信赖的技术合作伙伴和市场上领先的语音、数据和信息服务提供商之一。随着我们为把握未来的机遇奠定坚实的基础，升级到Mavenir的IMS对Ice Norway来说是顺理成章的举措。”

Mavenir总裁兼首席执行官Pardeep Kohli补充道：“ 我们很自豪地看到与Ice Norway的合作关系得到进一步的发展，帮助其采纳我们同类最佳的IMS解决方案。该解决方案已在全球范围内部署，正在推动实现在任何云环境中建设5G网络的商业与技术愿景。随着这一战略项目在重要的北欧市场的扩展，Mavenir正在进一步证明其在全球为移动核心提供云原生、容器化IMS方面的领先地位。”

Red Hat电信、媒体、娱乐和边缘生态系统副总裁Honoré LaBourdette表示：“ Red Hat致力于为服务提供商提供更多选择、灵活性和可扩展性，以开启下一代5G网络功能。通过将Red Hat强大的云基础设施和应用平台与Mavenir的云原生IMS解决方案相结合，Ice Norway可以更轻松、更快速地实现网络功能现代化，从而在任何地方部署5G应用以提升业务成果。”

关于Ice Norway：

Ice拥有稳健、高效的顶级现代移动网络，是挪威三大移动网络运营商之一。

自成立以来，作为挪威市场上发展最快的运营商，Ice的产品组合用户正将向100万迈进。该公司将继续投资于网络、新服务和客户满意度。

关于 Mavenir:

Mavenir正在构建网络的未来并开拓先进技术。公司专注于实现自身愿景：打造一种能够运行在任何云上的基于软件的单一自动化网络。作为业界唯一一家端到端、云原生网络软件提供商，Mavenir专注于改变世界连结方式，为逾120个国家的300多家通信服务商和企业加速软件网络转型，这些服务商和企业服务于全球50%以上的用户。www.mavenir.com

Red Hat、Red Hat标识和OpenShift是Red Hat, Inc.或其子公司在美国和其他国家的商标或注册商标。

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