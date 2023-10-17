Svante和Storegga合作提供全球商业规模的碳捕获、利用和储存项目

不列颠哥伦比亚省温哥华和伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Svante Technologies Inc.（以下简称“Svante”）和Storegga今天宣布，两家公司已签署谅解备忘录（emorandum of understanding，MoU），将会合作在世界各地实施综合碳捕获、利用和储存（carbon capture, utilization, and storage，CCUS）项目。

两家公司将共同确定、开发和部署大型CCUS项目，以大幅减少碳排放。此项合作利用了Svante对环境负责的碳捕获和去除过滤器技术以及Storegga在二氧化碳 运输和储存方面的专业知识。

Storegga利用净零基础设施为排放二氧化碳的企业提供端到端、集成的碳捕获和储存服务， 其中包括碳捕获和存储项目以及氢项目。

Svante是一家领先的碳捕获和去除技术提供商，其生产的基于固体吸附剂的过滤器，可用于捕获重工业设施排放源产生的二氧化碳， 从而防止其进入大气。这些过滤器也可用于直接捕获空气或DAC， 以捕获和去除已经排放到大气中的二氧化碳。

Svante首席收入官Matt Stevenson表示：“与Storegga达成的这项新协议展示了我们与CCUS价值链上的战略合作伙伴进行合作的努力，以为我们的客户提供实现减排目标所需的一切。与Storegga合作将满足各个工业公司的需求，这些公司正在寻找对环境负责的途径来捕获碳排放，并将其安全地封存在地下或用于制造其他产品”。

在开发能够捕获、运输和储存所排放二氧化碳的解决方案方面，世界各地的重工业需要援助。 Svante和Storegga能够合作提供开发项目的综合知识，其中包括二氧化碳的捕获、运输和利用/储存。 双方将会共同评估商业规模的项目，整合Svante的捕获技术和Storegga在二氧化碳 运输、储存和整体项目开发活动方面的区域规划。

Storegga首席执行官Nick Cooper博士表示：“碳捕获和去除（也被称为“碳管理”）是全球脱碳努力的关键支柱。将Svante的捕获技术与我们在项目开发、 二氧化碳运输和储存方面的经验相结合，我相信我们能够共同为客户提供有竞争力的CCUS项目。”

这两家公司正在积极开展有潜力减少千兆吨级碳排放的项目。

关于Svante

Svante总部位于加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华市，是一家以目标为导向的领先碳捕获和去除解决方案提供商。该公司生产纳米工程过滤器和模块化旋转接触器，以对环境负责的方式从工业排放和空气中捕获和去除 二氧化碳。Svante入选了2023年全球清洁技术100强、XPRIZE基金会的XB100（世界100强深度科技公司），并在Corporate Knights的未来50家增长最快的可持续私有公司中排名第二。若要了解更多信息，请访问www.svanteinc.com并在LinkedIn上关注Svantewww.linkedin.com/svantesolutions

关于Storegga

Storegga是一家位于英国的独立碳管理公司。该公司处于全球净零战略的前沿。其目标是在英国和国际上支持和交付碳捕获和储存（“CCS”）解决方案、氢气和其他地下可再生项目，以加快碳减排。

通过其全资子公司Pale Blue Dot Energy，Storegga是Acorn Carbon Capture and Storage（“CCS”）和氢气项目的主要开发商，为帮助英国实现净零排放目标提供了重要的基础设施。

有关更多信息，请访问https://www.storegga.earth/

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