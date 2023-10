Audi Business Innovation en LifeScore Music kondigen samenwerking aan voor welzijnsinhoud en geven waarde aan de tijd van Audi-klanten in de auto

MÜNCHEN & LONDEN--(BUSINESS WIRE)--LifeScore Music en Audi Business Innovation, een 100% dochteronderneming van Audi AG en wereldwijd een van de toonaangevende fabrikanten van luxe auto's, hebben een samenwerking aangekondigd om Audi-klanten meer waarde te bieden voor hun tijd in de auto.

Audi Business Innovation ondersteunt Audi bij het bouwen van een klantgericht digitaal ecosysteem rond de auto. LifeScore Music geeft vorm aan deze aanpak met zijn meeslepende muzikale ervaringen die het dagelijks leven verbeteren en luisteraars plezier brengen.

"LifeScore Music past perfect bij het bieden van een premium geluidservaring in de auto," zegt Jessica Smetana, Head of Digital Services-Health & Wellbeing bij Audi Business Innovation. "We zijn blij dat we een geweldige partner hebben gevonden die ons een stap dichter bij ons doel brengt: mobiliteit transformeren van rijden naar beleven."

“We kijken uit naar een succesvolle samenwerking met Audi Business Innovation, omdat zij nieuwe mogelijkheden bieden voor een naadloze levensstijlreis voor, tijdens of na het autorijden," voegt Sigrid Sheie, Sales Director van LifeScore, toe. "De belangrijke rol van muziek in een welzijnsroutine staat vast."

Deze samenwerking is voor het eerst te horen op de Duitse markt en is nog in opbouw. LifeScore's inspanningen om door artiesten aangestuurde, meeslepende muziek te brengen die speciaal is ontwikkeld met het welzijn van de luisteraar in het achterhoofd, zijn de meest recente in deze samenwerking.

Over Audi Business Innovation

Audi Business Innovation GmbH werd in 2013 opgericht door Audi AG als een volledige dochteronderneming. Ons doel is om de toekomst van mobiliteit vorm te geven en innovatieve concepten, producten en diensten te ontwikkelen en te opereren op het snijvlak van technologie, digitale bedrijfsmodellen en mobiliteit. Daarnaast werkt Audi Business Innovation GmbH op verschillende manieren samen met externe partners op het gebied van mobiliteit en digitalisering, waarbij Audio AG's serviceportefeuille wordt uitgebreid met digitale diensten.

Over LifeScore Music

LifeScore is het generatieve muziekplatform dat AI omarmt ten behoeve van artiesten. We werken samen met artiesten en bedrijven om de volgende evolutie van muzikale ervaring te realiseren: muziek die naar je luistert.

We beginnen met de grondstoffen voor onze muziek, opgenomen in wereldberoemde studio's, evenals masteropnames geleverd door artiesten. Onder leiding van ons team van componisten van wereldklasse worden deze opnames getransformeerd door onze gepatenteerde technologie om remixen en variaties in nieuwe muzikale thema's te genereren of om activiteiten zoals slaap, energie, ontspanning en focus te ondersteunen.

Investeerders in LifeScore zijn onder meer Warner Music Group, Octopus Ventures, en IDEO.

