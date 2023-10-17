沙特发展基金再签2000万美元发展贷款协议，资助中非共和国基础设施项目

沙特发展基金（SFD）首席执行官Sultan Al-Marshad阁下与中非共和国总理兼经济、计划与国际合作部长Felix Moloua阁下签署了一项2000万美元的发展贷款协议，用于资助基础设施项目。 (照片: AETOSWire)

沙特发展基金（SFD）首席执行官Sultan Al-Marshad阁下与中非共和国总理兼经济、计划与国际合作部长Felix Moloua阁下签署了一项2000万美元的发展贷款协议，用于资助基础设施项目。 (照片: AETOSWire)

摩洛哥马拉喀什--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 沙特发展基金（SFD）首席执行官Sultan Al-Marshad阁下今天与中非共和国总理兼经济、计划与国际合作部长Felix Moloua阁下签署了一项追加发展贷款协议，通过该协议，SFD将出资2000万美元，用于资助“完成重建计划内的若干项目”。签字仪式在摩洛哥马拉喀什举行的2023年世界银行集团与国际货币基金组织年会期间进行。

该协议是继之前达成的贷款协议之后的又一笔追加贷款，SFD最初就同一项目资助了7700万美元。

今天签署的追加贷款协议中所包括的两个主要部分都将在该国首都班吉实施。协议的第一部分涉及班吉机场跑道工程的竣工，这将为促进社会经济发展、为当地居民创造就业机会以及极大改善机场的通航交通做出重要贡献。

协议的第二部分是在班吉建造一家拥有250张床位的医院并为其提供设备，这将满足该国对医疗服务的需求，并有助于降低产妇和新生儿死亡率。该医院还将在改善人口医疗保健的供应和质量方面发挥关键作用，以确保当地更多民众能够获得医疗保健服务。

追加发展贷款协议将助力实现联合国可持续发展目标（SDG），特别是在目标三“良好健康与福祉”、目标八“体面工作和经济增长”以及目标九“产业、创新和基础设施”方面。

SFD自1974年成立以来，已在非洲46个国家资助了400多个不同领域的发展项目和计划，总价值达107亿美元，这是其支持全球发展中国家可持续发展承诺的一部分，占SFD在全球发展中国家资助总额的57.06%。在中非，SFD资助了五个发展项目，总价值超过1.09亿美元，推动了一系列重要行业和领域的发展，促进了繁荣和经济增长。

*来源: AETOSWire

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