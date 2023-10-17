沙烏地發展基金與格瑞那達簽署首個1億美元發展貸款協議，資助建立氣候智慧型基礎設施專案

SFD執行長Sultan Al-Marshad閣下與格瑞那達財政部長Dennis Cornwall簽署了SFD與格瑞那達之間的第一份發展貸款協議(照片來源：AETOSWire)

SFD執行長Sultan Al-Marshad閣下與格瑞那達財政部長Dennis Cornwall簽署了SFD與格瑞那達之間的第一份發展貸款協議(照片來源：AETOSWire)

摩洛哥馬拉喀什--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 沙烏地發展基金(SFD)執行長Sultan Al-Marshad閣下今天在格瑞那達與該國財政部長Dennis Cornwall閣下簽署了SFD與格瑞那達的首個發展貸款協議。透過該協議，SFD將出資1億美元，為「氣候智慧型基礎設施專案」的建設提供資金，並使其成為第91個接受SFD開發專案資金的國家。簽字儀式在摩洛哥馬拉喀什舉行的2023年世界銀行集團及國際貨幣基金組織年會期間進行。

這筆發展貸款將有助於在聖喬治、格林維爾及其鄰近地區建設氣候智慧型基礎設施。該專案將包括建造防波堤、開發供水和汙水管網、更新和開發汙水處理系統，以及運用遙感器監測空氣汙染。這些措施將有助於格瑞那達推進氣候智慧和環境友好，同時改善當地人口的生活品質和健康。

此外，該專案將支援實現聯合國永續發展目標(SDG)，特別是在目標11「永續城市和社區」和目標13「氣候行動」方面。

獲得資助的氣候智慧型基礎設施專案將支援當地人口的健康和福祉，並幫助提供直接和間接的就業機會，這將有助於該國的社會經濟成長。該專案也反映了SFD對透過智慧和環保計畫紓解氣候變化的重視。

今天簽署的協議是SFD支援格瑞那達、世界各地的開發中國家和小島嶼開發中國家(SIDS)的環境永續及發展所做出的努力的一部分。自1974年成立以來，SFD在全球90多個國家實施了700多個開發專案和計畫。

該協議標誌著一個重要的里程碑，也是SFD在加勒比地區工作的重大擴展。協議還重申了國際合作和團結對於實現永續發展目標和促進社會和經濟成長的重要性，特別是在小島嶼開發中國家。

*來源：AETOSWire

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