Fundo Saudita para o Desenvolvimento Assina Acordo de Empréstimo de Desenvolvimento Adicional de US$ 20 Milhões para Financiar Projetos de Infraestrutura na República Centro-Africana

SFD CEO, H.E. Sultan Al-Marshad, and the Prime Minister and Minister of State in Charge of Economy, Planning, and International Corporation of the Republic of Central Africa, H.E. Felix Moloua, signed $20 Million Development Loan Agreement to Fund Infrastructure Projects.” (Photo: AETOSWire)

SFD CEO, H.E. Sultan Al-Marshad, and the Prime Minister and Minister of State in Charge of Economy, Planning, and International Corporation of the Republic of Central Africa, H.E. Felix Moloua, signed $20 Million Development Loan Agreement to Fund Infrastructure Projects.” (Photo: AETOSWire)

MARRAKESH, Marrocos--(BUSINESS WIRE)--O Diretor Executivo do Fundo Saudita para o Desenvolvimento (SFD), Sua Excelência Sultão Al-Marshad, assinou hoje um acordo adicional de empréstimo para o desenvolvimento com o Primeiro Ministro e Ministro de Estado Responsável pela Economia, Planejamento e Corporação Internacional da República Centro-Africana, Sua Excelência Felix Moloua, por meio do qual o SFD está contribuindo com US$ 20 milhões para financiar a "conclusão de uma série de projetos no âmbito do Programa de Reconstrução". A assinatura ocorreu à margem dos Encontros Anuais do FMI -Grupo do Banco Mundial de 2023, na cidade de Marrakesh, Marrocos.

Este empréstimo adicional segue um acordo de empréstimo anterior efetuado, através do qual o SFD contribuiu inicialmente com US$ 77 milhões para ajudar a financiar o mesmo projeto.

A assinatura do acordo de empréstimo adicional de hoje consiste em dois componentes principais, ambos os quais serão executados na capital do país, Bangui. O primeiro componente do acordo envolve a conclusão das obras da pista do Aeroporto de Bangui, que darão importantes contribuições para promover o desenvolvimento socioeconômico, criarão oportunidades de emprego para a população local e irão melhorar em grande medida o tráfego de navegação do aeroporto.

O segundo componente do acordo é a construção e instalação de equipamentos em um hospital com 250 leitos em Bangui, que irá satisfazer as necessidades do país em termos de serviços de saúde e terá um impacto na redução das taxas de mortalidade materna e neonatal. Também irá desempenhar um papel chave na melhoria da oferta e da qualidade dos cuidados de saúde da população, ao garantir sua acessibilidade a uma maior parte da população local.

O acordo de empréstimo adicional ao desenvolvimento contribui para consecução das Metas de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas, sobretudo a SDG 3, Boa Saúde e Bem-Estar, a SDG 8, Trabalho Digno e Crescimento Econômico e a SDG 9, Indústria, Inovação e Infraestrutura.

Desde sua criação em 1974, o SFD ajudou a financiar mais de 400 projetos e programas de desenvolvimento em diveros setores no valor de US$ 10,7 bilhões, em 46 países de África, como parte de seu compromisso de apoiar o desenvolvimento sustentável nos países em desenvolvimento ao redor do mundo. Isto representa mais de 57,06% do financiamento total do SFD nos países em desenvolvimento. Na África Central, o SFD financiou cinco projetos de desenvolvimento no valor de mais de US$ 109 milhões, contribuindo para o desenvolvimento de uma série de setores e campos vitais que aumentam a prosperidade e o crescimento econômico.

*Fonte: AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.