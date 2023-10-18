Ice Norway在策略專案擴展中升級到在Red Hat OpenShift上運行的Mavenir雲端原生IMS系統

英國雷丁和挪威奧斯陸--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Mavenir是一家網路軟體供應商，透過可在任何雲端執行的雲端原生解決方案打造適用於未來需求的網路。該公司和挪威第三大移動營運商Ice Norway今天宣布全面部署Mavenir的端對端雲端原生IMS（IP多媒體子系統）解決方案。這一策略性專案擴展由Mavenir與Red Hat合作完成，使Mavenir成為Ice Norway的全面資料和語音核心合作夥伴。

Ice Norway此前已選擇Mavenir的融合分組核心解決方案為其4G和5G網路提供支援，並正在利用Mavenir的Webscale Platform (MWP)快速、敏捷地交付新應用。Mavenir的參與取代了現有的IMS供應商，完成了Ice Norway向雲端原生先進技術的移轉，並使Ice能夠提供市場領先的5G服務。

Mavenir的雲端原生IMS支援LTE語音(VoLTE)、新無線語音(VoNR)（即5G語音）和Wi-Fi語音(VoWi-Fi)，透過單一IMS投資能夠支援多代語音服務，保障服務均等，並促進4G和5G之間的語音連續性。Mavenir的雲端原生IMS採用移動優先架構，可在任何雲端執行（無需依賴傳統硬體平台或從固定IMS移轉），並為關鍵應用（包括私人網路、企業和校園以及應急服務）提供強大的韌性。

Mavenir的雲端原生IMS核心網路基礎設施可提供下一代通訊服務，使使用者能夠使用語音、視訊和消息解決方案進行協作。無論用戶位於何處，也無論他們是直接連接到蜂窩網路還是透過Wi-Fi連接，Mavenir的解決方案都能提供一致的用戶體驗。

Mavenir與Red Hat的長期合作為企業提供了在任何混合雲端或多雲端環境中使用Red Hat OpenShift部署Mavenir解決方案的能力。Red Hat OpenShift是由Kubernetes驅動的業界領先的混合雲端應用平台，它提供了一個快速、靈活、易於管理的平台，可以加快應用程式開發和部署並擴展對分散式資源的控制。

Ice Norway執行長Eivind Helgaker在談到此次專案擴展時表示：「網路的雲端平台化是我們發展策略的核心支柱，旨在確保我們能夠繼續為使用者提供最佳服務品質，並充分利用創新技術提升客戶體驗。Mavenir是值得信賴的技術合作夥伴和市場上首屈一指的語音、資料和資訊服務提供者之一。隨著我們為把握未來的商機奠定堅實的基礎，升級到Mavenir的IMS對Ice Norway來說是順理成章的舉措。」

Mavenir總裁兼執行長Pardeep Kohli補充道：「我們很驕傲地看到與Ice Norway的合作關係得到進一步的發展，幫助其採納我們同類最佳的IMS解決方案。該解決方案已在全球部署，正在推動達成在任何雲端環境中建設5G網路的商業與技術願景。隨著這一策略專案在重要的北歐市場的擴展，Mavenir正在進一步證明其在全球為移動核心提供雲端原生、容器化IMS方面的領先地位。」

Red Hat電信、媒體、娛樂和邊緣生態系統副總裁Honoré LaBourdette表示：「Red Hat致力於為服務提供者提供更多選擇、靈活性和可擴充性，以開啟下一代5G網路功能。透過將Red Hat強大的雲端基礎設施和應用平台與Mavenir的雲端原生IMS解決方案相結合，Ice Norway可以更輕鬆、更快速地實現網路功能現代化，從而在任何地方部署5G應用以提升業務成果。」

關於Ice Norway：

Ice擁有穩健、高效的頂尖現代移動網路，是挪威三大移動網路營運商之一。

自成立以來，作為挪威市場上發展最快的營運商，Ice的產品組合使用者正將向100萬邁進。該公司將繼續投資於網路、新服務和客戶滿意度。

關於Mavenir：

Mavenir正在建構網路的未來並開拓先進技術。公司專注于實現自身願景：打造一種能夠執行在任何雲端的以軟體為基礎的單一自動化網路。身為業界唯一一家端對端、雲端原生網路軟體供應商，Mavenir專注於改變世界連結方式，為逾120個國家的300多家通訊服務商和企業加速軟體網路轉型，這些服務商和企業服務於全球50%以上的用戶。www.mavenir.com

Red Hat、Red Hat標誌和OpenShift是Red Hat, Inc.或其子公司在美國和其他國家的商標或注冊商標。

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