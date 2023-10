Tecnotree anuncia assinatura de um acordo multimilionário com CSP emergente da África para fornecer serviços de Digital BSS, fintech e VAS

ESPOO (Finlândia)--(BUSINESS WIRE)--A Tecnotree, uma plataforma digital mundial e líder de serviços para 5G e tecnologias nativas da nuvem, anunciou a assinatura de um novo contrato multimilionário de cinco anos com um provedor de serviços de telecomunicações (CSP) emergente da África para fornecer um Digital BSS Stack completo junto com serviços fintech e de valor agregado (VAS). O acordo visa disponibilizar serviços integrais de pedidos de pagamento para clientes varejistas e empresariais.

A Tecnotree, sendo uma importante fornecedora de soluções de Digital BSS e VAS, está continuamente expandindo sua parceria com CSPs do mundo inteiro, fornecendo um BSS Suite pronto para 5G com recursos avançados de AIML (Linguagem de Marcação da Inteligência Artificial) e este novo logotipo é outro empreendimento de sucesso para a forte presença da empresa na região africana como uma parceira confiável. O BSS Suite pronto para 5G da Tecnotree é ágil, nativo da nuvem e Diamond Certified pelo TM Forum para APIs abertas do mundo real. A empresa transforma o cenário digital para CSPs com conformidade padronizada com Arquitetura Digital Aberta (ODA) do TM Forum, de acordo com a estrutura 3GPP, para permitir a monetização de novos modelos de negócios.

Como parte do acordo, a Tecnotree implementará aplicativos BSS completos, incluindo CRM, catálogo de produtos, gerenciamento de pedidos, gerenciamento de estoque, gerenciamento de parceiros e revendedores, faturamento convergente, soluções de cobrança on-line habilitadas para 5G, gerenciamento de cupons físicos e eletrônicos, faturamento no atacado, mediação e sistema de provisionamento. As soluções permitirão ao cliente lançar novos serviços inovadores, melhorando significativamente o tempo de comercialização, e aproveitarão dinamicamente seus ativos de rede 5G para criar, fornecer e monetizar novas experiências. A implementação também inclui a capacitação de valor para o cliente por meio da capacitação de autoatendimento, serviços de fidelização de parceiros e gamificação, campanhas em tempo real, serviços de carteira digital (DiWa) e serviços digitais de VAS da nova era.

Padma Ravichander, CEO da Tecnotree Corporation, comentou: “A Tecnotree está comprometida em impulsionar o crescimento da receita de nossos clientes, impulsionando-os para uma nova era de sucesso. Estamos entusiasmados com esta parceria, pois eles adotam nossas principais tecnologias digitais, que permitirão ao cliente obter maior agilidade, eficiência e escalabilidade, proporcionando uma experiência de cliente conectada melhorada. A colaboração marca um avanço significativo para a Tecnotree na expansão da sua presença no mercado africano com nossas excepcionais soluções de transformação digital”.

Sobre a Tecnotree

A Tecnotree é uma provedora digital de Sistemas de Suporte a Negócios Digitais (BSS, na sua sigla em inglês) prontos para 5G, com recursos de IA/ML e extensibilidade em várias nuvens. A Tecnotree é a número 1 na tabela Open API Conformance do TM Forum com 59 APIs abertas e isso é resultado de sua busca por entregar excelência e fornecer consistentemente experiências e serviços diferenciados para CSPs e DSPs. Seu Digital BSS Stack ágil e de código aberto compreende toda a gama (order-to-cash) de processos de negócios e gerenciamento de assinaturas para telecomunicações e outras indústrias de serviços digitais criando oportunidades além da conectividade. A Tecnotree também oferece um mercado digital multiexperiência de Fintech e B2B2X para sua base de assinantes por meio da plataforma Tecnotree Moments para capacitar as comunidades conectadas digitalmente em jogos, saúde, educação, OTT e outros ecossistemas verticais. A Tecnotree está listada na Nasdaq de Helsinque (TEM1V).

Para mais informações, acesse www.tecnotree.com.

