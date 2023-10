Le Fonds saoudien pour le développement signe le premier accord de prêt de développement de 100 millions de dollars pour financer un projet d'infrastructure intelligente face au climat à la Grenade

SFD CEO, H.E. Sultan Al-Marshad, and Minister of Finance of Grenada, Hon. Dennis Cornwall, signed the first development loan agreement between SFD and Grenada (Photo: AETOSWire)

MARRAKECH, Maroc--(BUSINESS WIRE)--Le Directeur général du Fonds saoudien pour le développement (FSD), S.E. Sultan Al-Marshad a signé aujourd'hui le premier accord de prêt de développement du FSD à la Grenade avec le ministre des Finances de la Grenade, l'hon. Dennis Cornwall. À travers ce projet, le FSD contribue d’une valeur de 100 millions de dollars pour financer la construction du « Projet d'infrastructure intelligente face au climat », ce qui en fait le 91e pays à recevoir des fonds du FSD pour un projet de développement. La signature s’est déroulée en marge des Assemblées annuelles 2023 du Groupe Banque mondiale et du FMI dans la ville de Marrakech, au Maroc.

Le prêt de développement contribuera à développer des infrastructures intelligentes face au climat dans les villes de St. George, Greenville et les régions avoisinantes. Le projet comprendra la construction de brise-lames, le développement des réseaux d'eau et d'égouts, la modernisation du système de traitement des eaux usées et l'utilisation de capteurs à distance pour surveiller la pollution de l'air. Ces mesures contribueront à rendre la Grenade plus intelligente face au climat et plus respectueuse de l'environnement, tout en contribuant à améliorer à la fois la qualité de vie et la santé de la population locale.

En outre, le projet soutient la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies, en particulier l'ODD 11, Villes et communautés durables, et l'ODD 13, Action climatique.

Ce projet contribuera à préserver la santé et le bien-être de la population locale et à offrir des opportunités d’emploi directes et indirectes afin de réaliser la croissance socio-économique du pays. Le projet reflète également l’importance que le FSD accorde à l’atténuation du changement climatique grâce à des projets intelligents et respectueux de l’environnement.

L’accord signé aujourd’hui s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par le FSD pour soutenir la durabilité environnementale et le développement dans la Grenade, dans les pays en développement et dans les petits États insulaires en développement (PEID) du monde entier. Depuis sa création en 1974, le FSD a mis en œuvre plus de 700 projets et programmes de développement dans plus de 90 pays à travers le monde.

Cet accord marque un exploit majeur et une expansion significative des travaux du FSD dans la région des Caraïbes. Il réaffirme également l'importance de la coopération et de la solidarité internationales pour atteindre les ODD et favoriser la croissance sociale et économique, en particulier dans les PEID.

*Source: AETOSWire