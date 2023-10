En première mondiale, le gouvernement rwandais parvient à fournir une connectivité 5G depuis la stratosphère en partenariat avec SoftBank Corp.

TOKYO & KIGALI, Rwanda--(BUSINESS WIRE)--Le gouvernement rwandais et SoftBank Corp. (TOKYO : 9434, président et PDG : Junichi Miyakawa, « SoftBank ») ont annoncé avoir testé avec succès le fonctionnement d'une charge utile de communications 5G exclusive de SoftBank depuis la stratosphère le 24 septembre 2023. La charge utile était embarquée sur un prototype de véhicule aérien sans pilote (VASP) solaire de type plateforme de haute altitude (PHA).

Cette démonstration réalisée par SoftBank et le gouvernement du Rwanda dans l'espace aérien rwandais à des fins de recherche sur les PHA constitue la toute première annonce publique au monde de connectivité 5G obtenue à partir d'un VASP PHA dans la stratosphère*1. Ce test de connectivité 5G couronné de succès intervient à la suite d'un vol test dans la stratosphère accompli au Rwanda en juin 2023, au cours duquel une charge utile de communications factice, mais de poids et de dimensions semblables à ceux d'un dispositif réel, avait été embarquée à bord du prototype de VASP PHA.

La charge utile de communications destinée à la stratosphère de SoftBank a permis d'obtenir une connectivité 5G en continu pendant près de 73 minutes, à une altitude maximale de 16,9 kilomètres, et s'est comportée comme prévu dans des conditions atmosphériques difficiles.

Lors du test, un appel vidéo Zoom en 5G entre un smartphone présent sur le site de test au Rwanda et des membres de l'équipe de SoftBank au Japon a pu être réalisé grâce à cette charge utile de communications fonctionnant depuis la stratosphère. Dans ce cadre, c'est un smartphone 5G ordinaire qui a été utilisé, puisque les ondes radio reçues et transmises par la charge utile de communications 5G embarquée dans le prototype de VASP PHA situé dans la stratosphère utilisaient la même fréquence que les dispositifs et smartphones existants.

Ce test réussi de communications 5G depuis la stratosphère représente un cap important qui trouve son origine dans la conclusion d'un mémorandum d'accord entre la filiale de SoftBank HAPSMobile Inc.*2 et le ministère rwandais des TIC et de l'Innovation en juillet 2020, en vertu duquel les deux parties se sont engagées à mener un projet de recherche commun (PRC) visant à étudier l'exploitation productive de PHA pour fournir une connectivité Internet mobile ainsi que d'autres solutions au Rwanda. Plus récemment, en juin 2023, SoftBank et le ministère rwandais de l'Éducation ont signé un accord de partenariat portant sur la prestation de services de technologies éducatives (EdTech) au Rwanda au moyen de solutions de réseau non terrestre (NTN).

Forts des résultats positifs de cette démonstration de connectivité 5G depuis la stratosphère, SoftBank et le gouvernement du Rwanda étudieront divers cas d'utilisation possibles de PHA, ainsi que sa commercialisation au Rwanda et dans d'autres régions d'Afrique dans le cadre de ce PRC. Les cas d'utilisation envisagés comprennent notamment la numérisation des écoles et des collectivités de différentes zones rurales dépourvues de connectivité Internet.

Le président & PDG de SoftBank Corp., Junichi Miyakawa, a indiqué : « Je suis ravi que notre charge utile 5G nous ait livré des résultats allant bien au-delà de nos espérances depuis la stratosphère. Ce test constitue une avancée importante dans la réalisation de notre objectif, à savoir combler le fossé numérique grâce aux PHA et à d'autres solutions NTN. Nous remercions le gouvernement du Rwanda de nous avoir offert leur soutien inconditionnel et nous nous réjouissons de travailler avec celui-ci pour étudier divers cas d'utilisation en vue d'une commercialisation. »

La ministre des TIC et de l'Innovation de la République du Rwanda, Paula Ingabire, a déclaré : « Le test de connectivité 5G depuis la stratosphère que nous avons effectué avec succès est très prometteur. Il représente une étape importante qui doit nous permettre de combler le fossé numérique et d'accroître l'inclusion dans ce domaine grâce à des solutions innovantes. Par ailleurs, il met en évidence notre engagement en faveur du positionnement du Rwanda comme principale destination mondiale des pionniers et des visionnaires du monde entier. Dans notre pays, ils bénéficient d'une certaine souplesse réglementaire et de politiques en leur faveur, qui leur permettent d'explorer des solutions de pointe inédites capables de relever de nombreux défis de développement. Nous exprimons notre gratitude vis-à-vis de SoftBank, notre partenaire pour ce projet de recherche commun, et nous avons hâte d'approfondir notre partenariat au-delà de la phase de démonstration de faisabilité. »

*1 : à l'heure de la publication du présent communiqué, aucun autre test réussi de connectivité 5G réalisé au moyen d'un VASP PHA depuis la stratosphère n'a encore été rendu public. La stratosphère est définie par la NASA comme se situant à une distance de 14,5 à 50 kilomètres au-dessus de la surface de la Terre.

*2 : HAPSMobile Inc. est entrée dans le giron de SoftBank Corp. par le biais d'une fusion-acquisition par absorption le 1er octobre 2023. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le communiqué de presse de SoftBank Corp. daté du 24 juillet 2023 et intitulé « Notice Concerning Absorption-type Merger of HAPSMobile Inc., a Wholly Owned Subsidiary (Simplified Merger and Short-form Merger) » [Avis de fusion-acquisition par absorption de la filiale en propriété exclusive HAPSMobile Inc. (fusion simplifiée et abrégée)].

