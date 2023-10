Riverfield choisit VxWorks de Wind River pour développer un système révolutionnaire de robot chirurgical

ALAMEDA, Californie--(BUSINESS WIRE)--Wind River®, un leader mondial dans la fourniture de logiciels pour les systèmes intelligents sensibles, a annoncé aujourd’hui que RIVERFIELD Inc., a recours à VxWorks® pour développer le système chirurgical Saroa, un robot d’assistance chirurgicale.

« Riverfield est un pionnier incroyable avec le système chirurgical Saroa et sa capacité de détection de la force », a déclaré Avijit Sinha, CPO à Wind River. « Nous sommes ravis que VxWorks collabore avec Riverfield pour concevoir des systèmes robotiques performants qui amélioreront la précision et la sécurité chirurgicales. »

« Riverfield est résolu à résoudre les problèmes d’ordre social grâce à la puissance de la robotique », a déclaré Kotaro Tadano, PDG de RIVERFIELD Inc. « Dans la mesure où les procédures chirurgicales mettent en jeu des vies humaines, une précision extrême est requise. VxWorks est très expérimentée dans le domaine des dispositifs médicaux nécessitant un niveau élevé de contrôle et de performances en temps réel. Il est essentiel pour nous de travailler avec des solutions fiables et éprouvées. »

Riverfield est une entreprise de recherche et développement en robotique axée sur les dispositifs médicaux. Le système chirurgical Saroa est le premier robot d'assistance chirurgicale au monde qui reproduit avec succès la sensation tactile de la force en utilisant la pression pneumatique lorsqu'il actionne ses pinces robotiques. La technologie de contrôle de précision du système pneumatique réalise une sensation de force essentielle pour des interventions chirurgicales précises, telles que le serrage, la saisie et la traction.

Contrairement aux robots chirurgicaux classiques qui ne disposent pas de la capacité de sensation de force, le système chirurgical Saroa donne au médecin qui manipule le robot l’impression qu'il opère directement avec ses propres mains. Cela peut améliorer la précision des manœuvres délicates pendant la chirurgie.

Les systèmes pneumatiques offrent l'avantage d'être économiques, car ils peuvent fournir une rétroaction de force sans nécessiter de capteur de force. Cependant, ils sont généralement complexes, avec de nombreux composants, et leur contrôle n’est pas aisé. Riverfield a choisi VxWorks comme système d'exploitation en temps réel en raison de sa combinaison de performances de bonne réactivité, de fiabilité extrême et de sécurité notable. Toutes les caractéristiques précitées sont des exigences cruciales pour la chirurgie. Avec VxWorks, Riverfield peut effectuer un traitement en temps réel avec un temps de réponse constant de moins d'une microseconde. Cela permet de contrôler les forces pneumatiques et d'autres applications nécessitant une vitesse et une précision élevées.

VxWorks est le système d'exploitation en temps réel (RTOS) le plus fiable et le plus populaire de l'industrie pour les systèmes embarqués essentiels aux missions devant être sécurisés et sûrs. Il offre une exécution en temps réel et déterministe qui a déjà fait ses preuves. De même, elle est associée à une approche moderne du développement.

À propos de Wind River

Wind River est un leader mondial dans la fourniture de logiciels pour des systèmes intelligents sensibles. Depuis plus de quatre décennies, l'entreprise a été un innovateur et un pionnier, alimentant des milliards de dispositifs et de systèmes qui exigent les plus hauts niveaux de sécurité, de sûreté et de fiabilité. Les logiciels et l'expertise de Wind River stimulent la révolution numérique dans divers secteurs, dont l'automobile, l'aérospatiale, la défense, l'industrie, la santé et les télécommunications. L'entreprise propose un portefeuille complet soutenu par des services professionnels et un support mondial premium, ainsi qu'un vaste écosystème de partenaires. Pour en savoir plus, visitez le site de Wind River : www.windriver.com.

Wind River est une marque de commerce ou marque déposée de Wind River Systems Inc. et de ses sociétés affiliées. Les autres noms sont susceptibles d'être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.