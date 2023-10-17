沙烏地發展基金再簽2000萬美元發展貸款協議，資助中非共和國基礎建設專案

沙烏地發展基金（SFD）執行長Sultan Al-Marshad閣下與中非共和國總理兼經濟、計畫與國際合作部長Felix Moloua閣下簽署了一項2,000萬美元的發展貸款協議，用於資助基礎設施專案。 (照片: AETOSWire)

沙烏地發展基金（SFD）執行長Sultan Al-Marshad閣下與中非共和國總理兼經濟、計畫與國際合作部長Felix Moloua閣下簽署了一項2,000萬美元的發展貸款協議，用於資助基礎設施專案。 (照片: AETOSWire)

摩洛哥馬拉喀什--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 沙烏地發展基金（SFD）執行長Sultan Al-Marshad閣下今天與中非共和國總理兼經濟、計畫與國際合作部長Felix Moloua閣下簽署了一項追加發展貸款協議，透過該協議，SFD將出資2,000萬美元 ，用於資助「完成重建計畫內的若干專案」。簽字儀式在摩洛哥馬拉喀什舉行的2023年世界銀行集團及國際貨幣基金組織年會期間進行。

該協議是繼先前達成的貸款協議之後的另一筆追加貸款，SFD最初就同一專案資助了7,700萬美元。

今天簽署的追加貸款協議中所包括的兩個主要部分都將在該國首都班基實施。 協議的第一部分涉及班基機場跑道工程的竣工，這將為促進社會經濟發展、為當地居民創造就業機會以及極大改善機場的通航交通做出重要貢獻。

協議的第二部分是在班基建造一家擁有250張床位的醫院並為其提供設備，這將滿足該國對醫療服務的需求，並有助於降低產婦和新生兒死亡率。該醫院還將在改善人口醫療保健的供應和品質方面發揮關鍵作用，以確保當地更多民眾能夠獲享醫療保健服務。

追加發展貸款協議將協助實現聯合國永續發展目標（SDG），特別是在目標三「良好健康與福祉」、目標八「體面工作和經濟成長」以及目標九「產業、創新和基礎設施」方面。

SFD自1974年成立以來，已在非洲46個國家資助了400多個不同領域的發展專案和計畫，總價值達107億美元，這是其支援全球發展中國家永續發展承諾的一部分，佔SFD在全球發展中國家資助總額的57.06%。在中非，SFD資助了五個發展專案，總價值超過1.09億美元，推動了一系列重要產業和領域的發展，促進了繁榮和經濟成長。

*來源: AETOSWire

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。