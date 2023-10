Svante et Storegga collaborent afin de mettre en œuvre des projets commerciaux de capture, d’utilisation et de stockage du carbone d’envergure mondiale

VANCOUVER, Colombie-Britannique & LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Svante Technologies Inc. (Svante) et Storegga ont annoncé aujourd’hui qu’ils avaient signé un protocole d’accord en vue de collaborer pour mettre en œuvre des projets intégrés de capture, d’utilisation et de stockage du carbone (CUSC) dans le monde entier.

Les deux entreprises travailleront ensemble afin de choisir, de concevoir et de déployer de grands projets de CUSC, en vue de réduire sensiblement les émissions de carbone. La collaboration met à profit la technologie des filtres de capture et d’élimination du carbone écoresponsable de Svante et l’expertise de Storegga dans le transport et le stockage du CO 2 .

Storegga propose un service intégré de capture et de stockage du carbone de bout en bout destiné aux émetteurs de CO 2 qui utilise une infrastructure “zéro net” comprenant des projets dans le domaine de la capture et du stockage du carbone et de l’hydrogène.

Svante est un grand fournisseur de technologies de capture et d’élimination du carbone qui produit des filtres sorbants solides qui peuvent être utilisés pour piéger le CO 2 depuis la source des émissions des installations industrielles lourdes, afin de l’empêcher d’atteindre l’atmosphère. Les filtres peuvent aussi être utilisés pour la capture directe dans l’air (DAC), au cours de laquelle le CO 2 qui a déjà été émis dans l’atmosphère est piégé et éliminé.

“Ce nouvel accord avec Storegga est un nouvel exemple de la manière dont nous collaborons avec nos partenaires stratégiques tout au long de la chaîne de valeur CUSC pour équiper nos clients de tout ce dont ils ont besoin pour atteindre leurs objectifs de réduction des émissions”, a déclaré Matt Stevenson, Chief Revenue Officer de Svante. “Travailler avec Storegga nous permettra de répondre aux besoins des entreprises industrielles à la recherche de solutions écoresponsables pour capturer leurs émissions de carbone et les séquestrer en toute sécurité dans le sous-sol ou les utiliser pour fabriquer d’autres produits”.

Les industries lourdes du monde entier ont besoin d’aide pour concevoir des solutions pour capturer, transporter, et stocker le CO 2 qu’elles émettent. Ensemble, Svante et Storegga possèdent les connaissances nécessaires pour développer des projets couvrant la capture, le transport, et l’utilisation/le stockage du CO 2 . Les parties travailleront ensemble afin d’évaluer les projets commerciaux, intégrant la technologie de capture de Svante et la planification régionale de Storegga pour le transport et le stockage du CO 2 , et les activités générales de développement de projets.

“La capture et l’élimination du carbone, également appelées gestion du carbone, sont un pilier essentiel sur lequel le monde peut s’appuyer dans ses efforts de décarbonisation”, a déclaré Dr. Nick Cooper, PDG de Storegga. “En alliant la technologie de capture de Svante à notre expérience en matière de développement de projets et de transport et de stockage du CO 2, je suis sûr qu’ensemble, nous pouvons proposer à nos clients une offre compétitive de projets de CUSC.”

Les entreprises mettent activement en œuvre des projets qui ont le potentiel de réduire les émissions de carbone à l’échelle de la gigatonne.

À propos de Svante

Basé à Vancouver, BC, Canada, Svante est un grand fournisseur de solutions de capture et d’élimination du carbone guidé par la mission qu’il s’est fixée. L’entreprise produit des filtres et des contacteurs modulaires rotatifs issus de la nano-ingénierie qui capturent et éliminent le CO 2 des émissions industrielles et de l’air de manière écoresponsable. Svante figure dans le 2023 Global Cleantech 100 et le XB100 – top 100 mondial des entreprises de deep tech de la Fondation XPRIZE, et s’est classée au deuxième rang des entreprises privées au classement des 50 futures entreprises durables à la croissance la plus rapide de Corporate Knights. Pour plus d'informations, consultez www.svanteinc.com et suivez Svante sur LinkedIn www.linkedin.com/svantesolutions

À propos de Storegga

Storegga est une entreprise de gestion du carbone indépendante basée au Royaume-Uni qui est à l’avant-garde de la stratégie mondiale “zéro net“. Elle aspire à défendre et mettre en œuvre des projets dans le domaine de la capture et du stockage du carbone (“CSC”), de l’hydrogène, et d’autres énergies renouvelables souterraines au Royaume-Uni et au niveau international afin d’accélérer les réductions d’émissions de carbone.

Par l’intermédiaire de sa filiale en propriété exclusive, Pale Blue Dot Energy, Storegga est le principal développeur du projet Acorn Carbon Capture and Storage (“CCS”) and Hydrogen, mettant à disposition une infrastructure essentielle afin d’aider le Royaume-Uni à atteindre ses objectifs de zéro émission nette.

Pour plus d'informations, consultez https://www.storegga.earth/

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.