BigPay选择Thredd为其东南亚地区的支付处理提供支持

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 东南亚领先的金融服务应用BigPay选择蓬勃发展的“新一代”支付平台——Thredd为其支付功能提供支持。与此同时，BigPay将首先进军泰国，随后将于2024年初向印度尼西亚和菲律宾扩张。

BigPay目前运营于马来西亚和新加坡，提供全套金融服务，拥有140多万持卡用户。BigPay包括了支付、国际转账、小额保险、个人贷款和消费分析等功能，其目标是通过一笔笔的交易，提升东南亚民众的生活水平。BigPay的一项重要服务为“Stashes and Round-ups”（储钱和零钱汇总），该功能通过储蓄目标鼓励用户养成存钱的习惯，并通过四舍五入每笔消费金额，帮助用户存入找零。

除区域扩张计划外，BigPay最近还宣布即将与airasia Superapp合作，在该平台上实现无缝旅行预订支付。更多的BigPay产品将嵌入airasia Superapp，可定制且直接可用，让用户在连接账户后能够方便地通过BigPay支付机票、酒店等费用。

“在我们准备带BigPay进入东南亚新市场时，我们需要一个对数字银行、嵌入式金融和本地区复杂性有深刻理解的支付技术合作伙伴，” BigPay首席运营官Mitherpal Sidhu说道。“Thredd的新一代支付技术以其可靠性和灵活性而知名，他们在人工智能等动态新兴技术方面的投资展现了真正的差异化优势。他们了解亚洲，是部署嵌入式金融的专家，这对于BigPay这样快速发展的公司来说非常重要。”

“预计到2025年，嵌入式金融将为整个亚太地区的中小企业和消费者市场带来2,420亿美元的营收机会，” Thredd亚太地区负责人Damien Gough说道。“BigPay这样的解决方案是这一数字转型的关键，它开创了一个全新的互联金融服务生态系统，惠及所有东南亚居民。我们热切期待着将Thredd的新一代技术整合到BigPay面向未来的平台中，并随着他们向整个地区的扩张而展开合作。”

2023年至今，Thredd在亚太地区实现了创纪录的增长，在澳大利亚、香港、新西兰、新加坡和马来西亚拓展业务，为整个地区的客户提供银行卡服务。Thredd持续在嵌入式金融、企业支出管理和细分市场领域保持领先地位，通过其新加坡和澳大利亚办事处服务于亚太地区客户。

1来源: Visa – 2023年7月23日 - 预计到2025年，嵌入式金融将为整个亚太地区带来2,420亿美元的收入

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