GKN Powder Metallurgy et Schaeffler s’associent pour promouvoir le développement de la chaîne d’approvisionnement des aimants permanents en Europe et en Amérique du Nord

From 2024, GKN Powder Metallurgy will operate a first volume magnet production in Germany (Photo: GKN Powder Metallurgy)

From 2024, GKN Powder Metallurgy will operate a first volume magnet production in Germany (Photo: GKN Powder Metallurgy)

BONN, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--Schaeffler AG, une entreprise leader de la technologie de la mobilité, et GKN Powder Metallurgy, premier fournisseur mondial de solutions de poudres métalliques, annoncent aujourd’hui leur engagement commun de soutenir le développement de l’industrie des aimants permanents en Europe et en Amérique du Nord en vertu d’un protocole d’accord. GKN Powder Metallurgy fournira localement à Schaeffler des aimants permanents afin de garantir un approvisionnement local stable tout en améliorant la durabilité et la transparence de la chaîne d’approvisionnement.

Diego Laurent, PDG de GKN Powder Metallurgy, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à Schaeffler pour relever ensemble les défis liés à la fourniture d’aimants permanents à l’industrie automobile et à d’autres secteurs. C’est un partenariat idéal entre deux entreprises qui entretiennent des relations de longue date et un engagement fort en faveur de la durabilité et de l’innovation. Pour GKN Powder Metallurgy, le développement d’aimants permanents pour véhicules électriques est une étape logique, au moment où notre Société continue de renforcer ses capacités pour répondre aux besoins d’électrification de l’industrie tout en poursuivant des objectifs ambitieux en matière de développement durable. »

Matthias Zink, PDG Technologies automobiles de Schaeffler, a souligné que « Schaeffler possède des atouts majeurs dans le domaine de l’électrification des voitures de tourisme, notamment dans les moteurs électriques, qui font partie intégrante de tous les essieux électriques et modules hybrides. Pour assurer la réussite de notre croissance dans ce segment, en particulier en Europe et en Amérique du Nord, nous voulons établir des chaînes d’approvisionnement locales résilientes et durables pour les composants concernés, tels que les aimants permanents. Notre coopération avec GKN Powder Metallurgy représente une étape importante vers cet objectif. »

À propos de GKN Powder Metallurgy

GKN Powder Metallurgy relève les défis complexes des marchés automobiles et industriels en proposant des solutions durables et innovantes basées sur la meilleure technologie de métallurgie des poudres. Les trois unités commerciales de la Société – GKN Powders/Hoeganaes, GKN Sinter Metals et GKN Additive – sont des fournisseurs de classe mondiale de poudres et composants métalliques et d’applications et solutions d’électrification. GKN Powder Metallurgy s’engage à atteindre des objectifs durables en fournissant une expertise de pointe en matière de métallurgie des poudres, une ingénierie innovante et une vaste expérience des processus permettant de transformer les idées en production. La Société, qui veut se développer dans le domaine des aimants permanents, a récemment annoncé son intention de construire en Europe et en Amérique du Nord des installations de production d’une capacité allant jusqu’à 4 000 tonnes. GKN Powder Metallurgy fait partie de Dowlais Group plc. Ses 5 000 penseurs novateurs déployés sur 27 sites placent son réseau mondial d’ingénierie au plus haut niveau.

gknpm.com

Pour plus d’informations sur les capacités de GKN PM dans le domaine des aimants permanents pour le marché des véhicules électriques, visiter le site Web : www.gknpm.com/en/solutions/permanent-magnets

À propos de Schaeffler AG

Schaeffler Group – « We pioneer motion »

Depuis plus de 75 ans, le Groupe Schaeffler est à l’origine d’inventions et de développements révolutionnaires dans le domaine de la technologie de la mobilité. Fournisseur de technologies, de produits et de services innovants pour la mobilité électrique, de solutions de moteurs économes en CO₂, de châssis, d’industrie 4.0, de numérisation et d’énergies renouvelables, la Société est un partenaire fiable pour qui veut rendre la mobilité plus efficace, plus intelligente et plus durable tout au long du cycle de vie. Entreprise de technologie de la mobilité, Schaeffler fabrique des composants et des systèmes de haute précision pour les applications de transmission et de châssis, ainsi que des solutions de roulements et de paliers lisses pour de nombreuses applications industrielles. Le Groupe Schaeffler a réalisé un chiffre d’affaires de 15,8 milliards EUR en 2022. La Société, qui emploie environ 84 000 collaborateurs, est l’une des plus grandes entreprises familiales au monde. Avec plus de 1 250 demandes de brevet déposées en 2022, Schaeffler est la quatrième entreprise allemande la plus innovante selon le DPMA (Office allemand des brevets et des marques).

www.schaeffler.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.