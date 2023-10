ESPOO, Finlande--(BUSINESS WIRE)--

Tecnotree annonce avoir signé un contrat de plusieurs millions avec un Fournisseur de services de communication (CSP) émergent d'Afrique pour la fourniture de systèmes numériques de soutien aux entreprises (Digital BSS), de technologie financière (Fintech) et de services à la valeur ajoutée (VAS)

Tecnotree, plate-forme numérique mondiale et leader des services pour les technologies d'intelligence artificelle (AI), 5G et cloud-native, a annoncé la signature d'un nouveau contrat de plusieurs millions de dollars, pour une durée de cinq ans, avec un fournisseur de services de télécommunication émergent de la région d'Afrique afin de fournir une gamme complète de services BSS, ainsi que des services Fintech et des Services à la valeur ajoutée (VAS). L'accord vise à faciliter la continuité des services de bout en bout, allant de la commande à l'encaissement, pour les clients détaillants et les entreprises.

Tecnotree, qui est un important fournisseur de solutions BSS numériques et VAS, élargit sans cesse son partenariat avec des CSP à niveau mondial en fournissant la suite de services BSS compatibles avec la technologie 5G, avec des fonctionnalités AIML avancées, et ce nouveau logo est une autre initiative réussie dans la direction d'une forte présence de la société dans la région d'Afrique en tant que partenaire fiable. La suite de services BSS compatibles 5G fournie par Tecnotree est flexible, cloud-native et a obtenu la certification Diamond de TM Forum pour les APIs (Interfaces de programmation d'application) ouvertes dans le monde réel. La société est en train de transformer le paysage numérique pour les CSP par la conformité standardisée par TMForum à l'Architecture numérique ouverte (ODA), selon le cadre 3GPP, afin de permettre la monétisation des nouveaux modèles d'affaires.

Dans le cadre du contrat, Tecnotree déploiera des applications BSS complètes, y compris la gestion de la relation client (CRM), le catalogue des produits, la gestion des commandes, la gestion des stocks, la gestion des partenaires et distributeurs, la facturation convergente, les solutions de facturation en ligne compatibles avec la technologie 5G, la gestion des bons physiques et numériques, la facturation en gros, la médiation et le système d'approvisionnement. La solutions permettra au client de lancer de nouveaux services innovateurs, en améliorant significativement le temps de mise sur le marché, et exploitera de façon dynamique leurs actifs de réseau 5G network afin d'élaborer, de livrer et de monétiser de nouvelles expériences. Le déploiement inclut aussi la mise en avant de la valeur client par l'activation du libre-service, les services de fidélisation des partenaires et ludification (gamification), des campagnes en temps réel, des services de portefeuille numérique (Digital Wallet - DiWa) et des service numériques à la valeur ajoutée (VAS) de nouvelle génération.

Padma Ravichander, directrice générale de Tecnotree Corporation, a commenté : « Tecnotree s'engage à stimuler la croissance des revenus pour nos clients, en les propulsant vers une nouvelle ère de succès. Nous sommes ravis de ce partenariat, car ils adoptent nos technologies numériques clés, qui permettront au client d'obtenir une flexibilité, une éfficacité et une scalabilité toujours plus grandes, en fournissant une expérience améliorée aux clients connectés. La collaboration marque un progrès considérable pour Tecnotree dans l'expansion de son empreinte sur le marché africain grâce à nos solutions exceptionnelles de transformation numérique. »

À propos de Tecnotree

Tecnotree est un acteur dans le domaine des Systèmes numériques de soutien aux entreprises (BSS) compatibles avec la technologie 5G, avec des fonctionnalités AI/ML et de l'extensibilité multi-cloud. Tecnotree est le Numéro 1 sur le Tableau de la Conformité aux API ouvertes de TM Forum, avec 59 API ouvertes, ce qui est le résultat de notre recherche à offrir l'excellence et à fournir constamment des expériences et services différenciés aux fournisseurs de services de communication (CSP) et aux fournisseurs de services numériques (DSP). Notre ensemble de services numériques BSS flexibles et de source ouverte comprend la gamme complète (de la commande à l'encaissement) des processus commerciaux et de gestion des abonnements pour les télécommunications et autres industries des services numériques qui créent des opportunités au-delà de la connectivité. Tecnotree fournit aussi un marché numérique multi-expérience Fintech et B2B2X à sa base d'abonnés par le biais de la plate-forme Tecnotree Moments afin d'autonomiser les communautés connectées numériquement dans les domaines du jeu, de la santé, de l'éducation, OTT et d'autres écosystèmes verticaux. Tecnotree est cotée sur le marché Nasdaq de Helsinki (TEM1V).

Pour des informations supplémentaires, veuillez visiter le site www.tecnotree.com

