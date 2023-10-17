Tecnotree宣布与一家来自非洲的新兴CSP签署数百万美元的协议，以提供数字BSS、金融科技和VAS服务

芬兰埃斯波--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 人工智能、5G和云原生技术的全球数字平台和服务行业的领先企业Tecnotree宣布与非洲地区的一家新兴电信服务提供商签署了一份价值数百万美元、为期五年的新合同，以提供完整的数字BSS堆栈以及金融科技和增值服务（VAS）服务。该协议旨在为零售和企业客户提供无缝的端到端订单到现金服务。

Tecnotree是一家著名的数字BSS和VAS解决方案提供商。该公司通过提供具有先进AIML功能的5G BSS套件，不断扩大其与全球CSP的合作伙伴关系，这一新标志是该公司作为值得信赖的合作伙伴在非洲地区开拓业务所做努力又一次取得的成功。Tecnotree的5G BSS套件敏捷且是云原生的，并已通过TM论坛的Diamond认证，可用于真实世界的开放API。该公司根据3GPP框架，通过TMForum标准化开放数字架构（ODA）的合规性，改变了CSP的数字格局，以实现新商业模式的货币化。

作为此次交易的一部分，Tecnotree将会部署完整的BSS应用程序，其中包括CRM、产品目录、订单管理、库存管理、合作伙伴和经销商管理、聚合计费、支持5G的在线计费解决方案、物理和电子凭证管理、批发计费、中介和供应系统等。这些解决方案将使客户能够在推出新的创新服务的同时，显著缩短上市时间，并将以动态的方式利用其5G网络资产来构建、提供新体验并将其货币化。该部署还包括通过自助服务、合作伙伴忠诚度服务和游戏化、实时活动、数字钱包（DiWa）服务和新时代数字VAS服务实现客户价值。

Tecnotree公司首席执行官Padma Ravichander评论道：“Tecnotree Corporation致力于促进我们客户的盈利增长，从而推动他们进入一个成功的新时代。我们对这种合作关系感到非常兴奋，因为其中采用了我们的关键数字技术，这将使客户能够实现更大的灵活性、效率和可扩展性，从而提供增强的互联客户体验。此次合作标志着Tecnotree凭借其卓越的数字化转型解决方案，在扩大其在非洲市场的足迹方面迈出了重要一步。”

关于Tecnotree

Tecnotree是一个支持5G的数字业务支持系统（BSS）播放器，其具有AI/ML功能和多云可扩展性。Tecnotree在TM论坛开放API合规性表中排名第一，拥有59个开放API，而这是我们追求卓越的结果，并致力于始终如一地为CSP和DSP提供差异化的体验和服务。我们敏捷的开源数字BSS堆栈包括电信和其他数字服务行业的全方位（订单到现金）业务流程和订阅管理，为其带来各种发展机会。Tecnotree还通过Tecnotree Moments平台为其用户群提供金融科技和B2B2X多体验数字市场，以增强游戏、健康、教育、OTT和其他垂直生态系统中的数字互联社区的能力。Tecnotree在赫尔辛基纳斯达克（TEM1V）上市。

若要了解更多信息，请访问www.tecnotree.com

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