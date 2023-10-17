Tecnotree宣布與非洲新興CSP簽署數百萬美元協議，提供數位BSS、金融科技和加值服務

芬蘭埃斯波--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 人工智慧、5G和雲端原生技術領域的全球數位平台和服務領導者Tecnotree宣布與非洲地區一家新興電信業者簽署了一份價值數百萬美元的為期五年的新合同，提供全數位化BSS堆疊、金融科技和加值服務 (VAS)。該協議旨在促進零售和企業客戶無縫的端對端訂單到現金服務。

Tecnotree作為首屈一指的數位BSS和VAS解決方案供應商，透過提供配備先進AIML功能的5G就緒BSS套件，不斷擴大與全球CSP的合作夥伴關係，其新徽標是公司作為值得信賴的夥伴，在非洲地區強大影響力的又一體現。Tecnotree的5G就緒BSS套件具有敏捷、雲端原生的特點，並獲得了TM Forum針對現實世界開放API的鑽石認證。公司透過符合3GPP框架的TM Forum標準化開放式數位架構 (ODA) ，改變了CSP的數位環境，以實現新業務模式的貨幣化。

作為協議的一部分，Tecnotree將部署完整的BSS應用程式，包括CRM、產品目錄、訂單管理、庫存管理、合作夥伴和經銷商管理、融合計費、支援5G的線上計費解決方案、實體和電子憑證管理、批發計費、調解和供應系統。這些解決方案讓客戶能夠推出新的創新服務，大幅縮短上市時間，同時動態地利用其5G網路資產來建立、交付新體驗並從中獲利。該部署還包括透過自助服務支援、合作夥伴忠誠度服務和遊戲化、即時活動、數位錢包 (DiWa) 服務和新時代數位增值服務來實現客戶價值。

Tecnotree Corporation執行長Padma Ravichander評論道：「Tecnotree致力於推動客戶收入成長，助力他們進入成功的新時代。我們對此次合作倍感興奮，他們採用了我們的關鍵數位技術，這將使客戶能夠實現更高的敏捷性、效率和可擴充性，從而提供更好的互聯客戶體驗。此次合作標誌著Tecnotree在利用卓越的數位轉型解決方案擴大非洲市場方面邁出了重要一步。」

關於 Tecnotree

Tecnotree是一家支援5G的數位化業務支援系統 (BSS) 供應商，具有人工智慧/機器學習功能以及多雲端可擴充性。Tecnotree在TM Forum Open API一致性榜單中位列第一，擁有59個開放API，這是我們追求卓越並持續為CSP和DSP提供差異化體驗和服務的結果。我們敏捷和開放原始碼的數位化BSS堆疊涵蓋電信和其他數位服務行業的完整業務流程 (從訂單到現金) 和訂閱管理，創造超越連接的機會。Tecnotree還透過Tecnotree Moments平台向其訂閱者提供金融技术和B2B2X多體驗數位市集，以賦能遊戲、健康、教育、OTT和其他垂直生態系統中的數位化連接社群。Tecnotree已在那斯達克赫爾辛基證券交易所上市 (TEM1V)。

如欲瞭解更多資訊，請造訪www.tecnotree.com

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