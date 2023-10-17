沙特发展基金与格林纳达签署首个1亿美元发展贷款协议，资助建立气候智能基础设施项目

沙特发展基金(SFD)首席执行官Sultan Al-Marshad阁下与格林纳达财政部长Dennis Cornwall阁下签署了SFD与格林纳达的首个发展贷款协议 (照片: AETOSWire)

沙特发展基金(SFD)首席执行官Sultan Al-Marshad阁下与格林纳达财政部长Dennis Cornwall阁下签署了SFD与格林纳达的首个发展贷款协议 (照片: AETOSWire)

摩洛哥马拉喀什--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 沙特发展基金(SFD)首席执行官Sultan Al-Marshad阁下今天在格林纳达与该国财政部长Dennis Cornwall阁下签署了SFD与格林纳达的首个发展贷款协议。通过该协议，SFD将出资1亿美元，为“气候智能基础设施项目”的建设提供资金，并使其成为第91个接受SFD发展项目资金的国家。签字仪式在摩洛哥马拉喀什举行的2023年世界银行集团与国际货币基金组织年会期间进行。

这笔发展贷款将有助于在圣乔治、格林维尔及其邻近地区建设气候智能基础设施。该项目将包括建造防波堤、开发供水和污水管网、更新和开发污水处理系统，以及运用遥感器监测空气污染。这些措施将有助于格林纳达推进气候智能和环境友好，同时改善当地人口的生活品质和健康。

此外，该项目将助力实现联合国可持续发展目标(SDG)，特别是在目标11“可持续城市和社区”和目标13“气候行动”方面。

获得资助的气候智能基础设施项目将支持当地人口的健康和福祉，并帮助提供直接和间接的就业机会，这将有助于该国的社会经济增长。该项目也反映了SFD对通过智能和环保计划纾解气候变化的重视。

今天签署的协议是SFD援助格林纳达、世界各地的发展中国家和小岛屿发展中国家(SIDS)的环境可持续和发展所做出的努力的一部分。自1974年成立以来，SFD在全球90多个国家实施了700多个发展专案和计划。

该协议标志着一个重要的里程碑，也是SFD在加勒比地区工作的重大扩展。协议还重申了国际合作和团结对于实现可持续发展目标和促进社会和经济增长的重要性，特别是在小岛屿发展中国家。

*来源: AETOSWire

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