A i2c potencializa o aplicativo de banco digital do Banco de Crédito, iO

REDWOOD CITY, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A i2c Inc., líder no fornecimento de soluções bancárias e de pagamentos digitais, anunciou hoje sua parceria com o Banco de Credito (BCP), o principal fornecedor de serviços financeiros integrados do Peru, para impulsionar sua subdivisão bancária digital, iO.

Ao utilizar a plataforma unificada de serviços bancários e pagamentos da i2c, o iO oferece cartões de crédito virtuais e físicos com o respaldo da Visa, sem taxas de adesão. Os usuários desfrutam de benefícios de cashback em cada compra e atendimento ao cliente 24 horas por dia. Totalmente integrado aos recursos Apple e Google Pay, o aplicativo iO já está disponível para download nas lojas de aplicativos.

“Estamos entusiasmados em trabalhar com um dos bancos mais prestigiosos do Peru para ajudar os usuários finais a terem acesso a produtos inovadores de crédito digital”, disse Serena Smith, Diretora de Atendimento ao Cliente da i2c. “Esperamos fornecer aos consumidores do iO confiabilidade, segurança e velocidade inigualáveis para atender e superar suas expectativas.”

“Depois de muitos meses de trabalho árduo, o aplicativo iO está aqui para proporcionar aos usuários uma solução de crédito digital segura, flexível e fácil de usar, que oferece recursos robustos, como controles biométricos, autenticação dupla e o uso de um único dispositivo para garantir experiências de pagamento”, disse Patricia Conterno, CEO do iO. “Fomos atraídos pelo extenso histórico global da i2c e sua experiência em processamento de crédito, especialmente na nossa região. Reconhecemos que eles são o parceiro ideal para aprimorar nossas ofertas de cartão de crédito.”

O Banco de Credito se junta a uma rede crescente de inovadores latino-americanos que confiam na i2c como parceira de processamento de emissão de pagamentos na região. Desde 2021, a i2c se expandiu para apoiar mais de 22 programas em nove países da região e continuou investindo estrategicamente no crescimento contínuo do mercado.

Sobre o BCP

O Banco de Crédito del Peru (BCP) oferece uma ampla variedade de serviços financeiros no Peru. Com mais de 134 anos de operação no país, mantém a maior rede de canais de serviço. O BCP oferece serviços como gestão de ativos, transações de câmbio, operações de tesouraria, serviços de custódia, consultoria de investimentos e pesquisa financeira. O BCP é apoiado pela Credicorp Ltd. (NYSE: BAP), a principal holding financeira no Peru, com presença no Chile, Colômbia e Bolívia. A Credicorp possui um portfólio de negócios diversificado, organizado em quatro linhas de negócios: Banco Universal, Microfinanças, Seguros e Fundos de Pensão, e Banco de Investimentos e Gestão de Patrimônio.

Sobre a i2c Inc.

A i2c é uma fornecedora global de soluções bancárias e de pagamento altamente configuráveis. Usando tecnologia proprietária de “blocos de construção”, nossos clientes podem criar, lançar e gerenciar, de forma fácil, rápida e econômica, um conjunto abrangente de soluções para programas bancários, de crédito, débito e pré-pagos. A i2c oferece flexibilidade, agilidade, segurança e confiabilidade inigualáveis a partir de uma plataforma global e unificada de bancos e pagamentos. Fundada em 2001 e com sede no Vale do Silício, sua tecnologia de última geração oferece suporte a milhões de usuários em mais de 200 países/territórios e em todos os fusos horários.

Para obter mais informações, acesse www.i2cinc.com

