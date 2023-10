Ice Norway passe à l’IMS basé sur le cloud de Mavenir sur Red Hat OpenShift dans le cadre d’une expansion stratégique de ses projets

READING, Angleterre et OSLO, Norvège--(BUSINESS WIRE)--Mavenir, l’éditeur de logiciels de réseau qui construit le futur des réseaux avec des solutions basées sur le cloud fonctionnant sur n’importe quel cloud, et Ice Norway, le troisième opérateur mobile du pays, annoncent aujourd’hui le déploiement complet de la solution IMS (IP Multimedia Subsystem) basée sur le cloud de bout en bout de Mavenir Cette expansion de projet stratégique, réalisée en collaboration avec Red Hat, positionne Mavenir comme partenaire de base exhaustif pour les données et la voix d’Ice Norway.

Ice Norway avait déjà choisi la solution Converged Packet Core de Mavenir pour alimenter son réseau 4G et 5G et exploite la Webscale Platform (MWP) de Mavenir pour la livraison rapide et agile de nouvelles applications. L’engagement de Mavenir visant à remplacer le fournisseur IMS actuel vient compléter la migration d’Ice Norway vers une technologie de pointe basése sur le cloud et permet à Ice de fournir des services 5G à la pointe du marché.

L’IMS basé sur le cloud de Mavenir, qui prend en charge la voix sur LTE (VoLTE), la voix sur nouvelle radio (VoNR), c’est-à-dire la voix 5G, et la voix sur Wi-Fi (VoWi-Fi), permet à un seul investissement IMS de prendre en charge plusieurs générations de services vocaux, de garantir la parité des services et de faciliter la continuité de la voix entre la 4G et la 5G. S’appuyant sur une architecture mobile et fonctionnant sur n’importe quel cloud, sans plateformes matérielles héritées ni migration à partir d’un IMS fixe, l’IMS basé sur le cloud de Mavenir offre un haut degré de résilience pour les usages critiques, notamment dans les réseaux privés, les entreprises et les campus, ainsi que les services d’urgence.

L’infrastructure IMS basée sur le cloud de Mavenir fournit des services de communication de nouvelle génération, permettant aux utilisateurs de collaborer à l’aide de solutions vocales, vidéo et de messagerie. Quel que soit l’endroit où se trouve l’abonné ou qu’il soit connecté au réseau cellulaire directement ou par Wi-Fi, la solution de Mavenir offre une expérience utilisateur cohérente.

La collaboration de longue date entre Mavenir et Red Hat offre aux organisations la possibilité de déployer la solution Mavenir sur n’importe quel environnement hybride ou multicloud à l’aide de Red Hat OpenShift, la principale plateforme d’application cloud hybride du secteur par Kubernetes. Red Hat OpenShift offre une plateforme rapide, flexible et facile à gérer qui peut accélérer le développement d’applications et le déploiement et étendre le contrôle sur les ressources distribuées.

Réagissant à l’expansion du projet, Eivind Helgaker, directeur général d’Ice Norway, déclare : « La cloudification de notre réseau est un pilier central de notre stratégie de développement, garantissant que nous sommes en mesure de continuer à fournir une qualité de service optimale à nos abonnés et à tirer parti de technologies innovantes visant à améliorer l’expérience client. En tant que partenaire technologique de confiance et l’un des principaux fournisseurs du marché pour la voix, les données et la messagerie, la mise à niveau vers l’IMS de Mavenir est une progression naturelle pour Ice Norway, car nous créons une base à l’épreuve du temps pour les opportunités à venir. »

Pardeep Kohli, président-directeur général de Mavenir, ajoute : « Nous sommes fiers de faire évoluer notre partenariat avec Ice Norway pour englober l’adoption de notre solution IMS de premier ordre qui, dans ses déploiements à travers le monde, fait de la vision des réseaux 5G sur n’importe quel cloud une réalité commerciale et technique. Avec ce projet stratégique d’expansion sur l’important marché nordique, Mavenir démontre une fois de plus son leadership dans la fourniture d’IMS conteneurisés et basés sur le cloud à l’échelle mondiale pour le réseau mobile. »

Honoré LaBourdette, vice-président Telco, Media, Entertainment & Edge Ecosystem chez Red Hat, déclare : « Red Hat s’engage à offrir un plus grand choix, une plus grande flexibilité et une plus grande évolutivité pour les fournisseurs de services afin d’exploiter les capacités du réseau 5G de nouvelle génération. En combinant la puissante infrastructure de cloud et la plateforme d’application de Red Hat avec la solution IMS basée sur le cloud de Mavenir, Ice Norway peut plus facilement et rapidement moderniser ses fonctions réseau afin de déployer des applications 5G n’importe où et d’améliorer les résultats commerciaux. »

À propos d’Ice Norway :

Ice, avec son réseau mobile moderne, robuste et efficace, est l’un des trois opérateurs de réseau mobile en Norvège.

Opérateur à la croissance la plus rapide sur le marché norvégien depuis son lancement, Ice se rapproche du million de clients sur l’ensemble de son portefeuille et continue d’investir dans son réseau, dans de nouveaux services et dans la satisfaction de ses clients.

À propos de Mavenir:

Mavenir construit l’avenir des réseaux et des technologies de pointe pionnières, en se concentrant sur la vision d’un réseau automatisé unique basé sur un logiciel qui s’exécute sur n’importe quel cloud. En tant que seul fournisseur de logiciels de réseau basés sur le cloud de bout en bout du secteur, Mavenir transforme la façon dont le monde se connecte, en accélérant la transformation du réseau logiciel pour plus de 300 fournisseurs de services de communication et entreprises dans plus de 120 pays, qui desservent plus de 50 % des abonnés dans le monde. www.mavenir.com

