Le Fonds saoudien pour le développement signe un accord de prêt de développement supplémentaire de 20 millions de dollars pour financer des projets d'infrastructure en République d'Afrique centrale

SFD CEO, H.E. Sultan Al-Marshad, and the Prime Minister and Minister of State in Charge of Economy, Planning, and International Corporation of the Republic of Central Africa, H.E. Felix Moloua, signed $20 Million Development Loan Agreement to Fund Infrastructure Projects.” (Photo: AETOSWire)

SFD CEO, H.E. Sultan Al-Marshad, and the Prime Minister and Minister of State in Charge of Economy, Planning, and International Corporation of the Republic of Central Africa, H.E. Felix Moloua, signed $20 Million Development Loan Agreement to Fund Infrastructure Projects.” (Photo: AETOSWire)

MARRAKECH, Maroc--(BUSINESS WIRE)--Le Directeur général du Fonds saoudien pour le développement (FSD), S.E. Sultan Al-Marshad a signé aujourd'hui un accord de prêt de développement supplémentaire avec le Premier ministre et ministre d'État chargé de l'économie, de la planification et de la coopération internationale de la République centrafricaine, S.E. Felix Moloua. À travers ce projet, le FSD contribue à hauteur de 20 millions de dollars américains pour financer « un nombre de projets dans le cadre du programme de reconstruction ». La signature s’est déroulée en marge des Assemblées annuelles 2023 du Groupe Banque mondiale et du FMI dans la ville de Marrakech, au Maroc.

Ce prêt supplémentaire fait suite à un précédent accord de prêt, en vertu duquel le SFD a fait une contribution initiale d’une valeur de 77 millions de dollars pour aider à financer le même projet.

L’accord de prêt comprend deux volets majeurs, qui seront tous deux réalisés dans la capitale nationale, Bangui. Le premier volet concerne l’achèvement des travaux de piste de l’aéroport de Bangui, qui contribueront de manière significative au développement socio-économique, offriront à la population locale des opportunités d’emploi et amélioreront considérablement le trafic de navigation de l’aéroport.

Le deuxième volet de l’accord consiste à construire et équiper un hôpital de 250 lits à Bangui. Il répondra aux besoins du pays en matière de services sanitaires et influera la réduction des taux de mortalité maternelle et néonatale. Ce projet jouera également un rôle clé dans l’amélioration de l’offre et de la qualité des soins de santé, garantissant leur accessibilité à la majorité de la population locale.

L'accord de prêt de développement supplémentaire contribue à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies, en particulier l'ODD 3, Bonne santé et bien-être, l'ODD 8, Travail décent et croissance économique, et l'ODD 9, Industrie, innovation et infrastructures.

Depuis sa création en 1974, le FSD a contribué au financement de plus de 400 projets et programmes de développement dans divers secteurs d'une valeur de 10,7 milliards de dollars américains, dans 46 pays d'Afrique, dans le cadre de son engagement à soutenir le développement durable dans les pays en développement du monde entier. Cela représente plus de 57,06 % du financement total du FSD dans les pays en développement à travers le monde. En Afrique centrale, le FSD a financé cinq projets de développement d'une valeur de plus de 109 millions de dollars américains, contribuant au développement d'une gamme d'industries et de domaines vitaux afin d’améliorer la prospérité et la croissance économique.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

*Source: AETOSWire