Svante與Storegga合作提供全球性商業規模碳捕集、利用和封存專案

卑詩省溫哥華和倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Svante Technologies Inc.（簡稱Svante）和Storegga今天宣布雙方已簽署合作備忘錄(MoU)，將在全球合作提供整合式碳捕集、利用和封存(CCUS)專案。

兩家公司將共同確定、開發並部署大型CCUS專案，旨在顯著減少碳排放。此次合作運用了Svante對環境負責的碳捕集和移除過濾器技術，以及Storegga在二氧化碳運輸和封存方面的專業知識。

Storegga運用包括碳捕集與封存專案及氫能專案在內的淨零基礎設施，為二氧化碳排放者提供端到端的整合式碳捕集和封存服務。

Svante是首屈一指的碳捕集和移除技術提供商，生產以固態吸附劑為基礎的過濾器，可用於從重工業設施的排放源捕集二氧化碳，防止其進入大氣。此過濾器還可用於直接空氣中捕集(DAC)，將已排放到大氣中的二氧化碳捕集並移除。

Svante營收長Matt Stevenson表示：「與Storegga的新協議是我們與CCUS價值鏈上的策略性合作夥伴展開合作的又一範例，我們將為客戶提供其所需的一切援助以達成減排目標。與Storegga的合作將解決工業企業的需求，這些公司正在尋找對環境負責的途徑來捕集碳排放，或者將其安全地封存在地下，或將其用於製造其他產品。」

世界各地的重工業在開發捕集、運輸和封存其排放的二氧化碳的解決方案方面需要援助。Svante和Storegga擁有綜合知識來規劃專案，包括二氧化碳的捕集，運輸和利用/封存。雙方將共同評估商業規模的專案，整合Svante的捕集技術和Storegga在二氧化碳運輸、封存和整體專案開發活動方面的區域規劃能力。

Storegga執行長Nick Cooper博士表示：「碳捕集和移除亦稱為碳管理，是全球在脫碳努力中可以依靠的關鍵支柱。將Svante的捕集技術與我們在專案規劃、二氧化碳運輸和封存方面的經驗結合，我相信我們可以一起為客戶提供具有競爭力的CCUS專案產品。」

兩家公司正在積極展開有可能減少十億噸碳排放的專案。

關於Svante

Svante總部位於加拿大卑詩省溫哥華，是首屈一指的目標驅動型碳捕集與移除解決方案供應商。公司生產奈米工程過濾器和模組化旋轉接觸器，以對環境負責的方式捕集和移除工業排放和空氣中的二氧化碳。Svante入選2023年全球100大清潔科技公司、XPRIZE Foundation的XB100 – 世界100大深度科技公司，並在Corporate Knights的加拿大未來50家成長最快的永續發展公司中名列私人公司第二名。如欲瞭解有關Svante的更多資訊，請造訪www.svanteinc.com，並在LinkedIn上關注Svante：www.linkedin.com/svantesolutions

關於Storegga

Storegga是總部位於英國的獨立碳管理公司，處於全球淨零策略的最前線。該公司目標是在英國和國際上支援並提供碳捕集和封存(CCS)、氫能和其他地下再生能源專案，以加速碳減排。

透過其全資子公司Pale Blue Dot Energy，Storegga是Acorn碳捕集與封存(CCS)及氫能專案的主要開發者，提供必要的基礎設施以協助英國達成淨零目標。

欲了解更多資訊，請造訪https://www.storegga.earth/

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