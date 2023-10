Thales et SoyYo renforcent leur collaboration pour apporter les clés d’accès à des millions de Colombiens

À propos de Thales

Thales (Euronext Paris : HO) est un leader mondial des technologies avancées dans trois domaines : Défense et Sécurité, Aéronautique et Espace, Identité numérique et Sécurité. Il développe des produits et des solutions qui contribuent à rendre le monde plus sûr, plus écologique et plus inclusif.

Le groupe investit près de 4 milliards d’euros par an dans la recherche et le développement, en particulier dans des domaines clés tels que les technologies quantiques, l’edge computing, la 6G et la cybersécurité.

Thales emploie 77 000 personnes dans 68 pays. En 2022, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 17,6 milliards d’euros.