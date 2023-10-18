BigPay選擇Thredd推進其東南亞支付處理能力

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 東南亞領先的金融服務應用程式BigPay選擇快速成長的新一代支付平台Thredd來增強其支付能力。BigPay將首先進軍泰國，隨後將於2024年初擴展到印度尼西亞和菲律賓。

BigPay目前在馬來西亞和新加坡開展業務並提供全套金融服務，持卡人超過140萬。透過支付、跨國轉帳、小額保險、個人貸款、消費分析等功能，其目標是透過每一筆交易，幫助東南亞民眾提升生活水準。BigPay的一項關鍵服務是「儲蓄和匯總」(Stashes and Round-ups)，這一功能鼓勵使用者養成透過儲蓄目標來省錢的習慣，並幫助他們透過每筆交易的小額零錢匯總來存錢。

除了區域擴張計畫，BigPay最近還宣布將與亞航超級應用程式(airasia Superapp)合作，在該平台上實現無縫旅行預訂支付。BigPay的更多產品將可自訂、嵌入並直接在亞航超級應用程式中使用，讓使用者在連接其帳戶後，透過BigPay方便地支付機票、酒店等費用。

「在我們準備將BigPay帶入東南亞的新市場時，我們需要一個對數位銀行、嵌入式金融和該地區複雜性有深刻理解的支付技術合作伙伴，」 BigPay營運長Mitherpal Sidhu表示，「Thredd的新一代支付技術以其可靠性和靈活性而知名，他們對生成式人工智慧等動態新興技術的投資展現了真正的差異化優勢。他們了解亞洲，是推動嵌入式金融的專家，這對BigPay這樣一家快速增長的公司來說非常重要。」

「預計到2025年，嵌入式金融將為亞太地區的中小企業和消費者市場帶來2420億美元的營收機會，」 Thredd亞太區主管Damien Gough表示，「BigPay這樣的解決方案是這一數位轉型的關鍵，開創了一個新的互聯金融服務生態系統，使所有東南亞居民受益。我們熱切期待將Thredd的新一代技術整合到BigPay專注於未來的平台中，並隨著他們在整個地區的擴張而展開合作。」

2023年至今，Thredd在亞太地區實現了創紀錄的成長，在澳大利亞、香港、紐西蘭、新加坡和馬來西亞拓展業務，為整個地區的客戶提供銀行卡服務計畫。Thredd持續在嵌入式金融、企業費用管理和市場區隔領域處於領先地位，透過新加坡和澳大利亞的辦事處服務於亞太地區的客戶。

1資料來源：Visa - 2023年7月23日-到2025年，預計嵌入式金融將在亞太地區釋放2420億美元的營收機會

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