阿聯ASPIRE重寫極限自動駕駛賽車的定義：阿布達比自動駕駛賽車聯盟A2RL在2023年GITEX Global展會上公開可自動駕駛的Dallara超級方程式賽車車款

A2RL在2023年GITEX Global展會上公開可自動駕駛的Dallara超級方程式賽車車款（影片來源：AETOSWire）

A2RL在2023年GITEX Global展會上公開可自動駕駛的Dallara超級方程式賽車車款（影片來源：AETOSWire）

阿拉伯聯合大公國，阿布達比--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 面對巨大挑戰和全球競爭，阿布達比的先進科技研究理事會 (ATRC) 以ASPIRE為後盾。ASPIRE今天在全球科技盛事「GITEX Global展會」首日公開阿布達比自動駕駛賽車聯盟「A2RL」細節。備受矚目的A2RL為今年甫推出的Dallara超級方程式賽車「SF23」公開一款自動駕駛車型。這個尖端科技造就的奇蹟預定於2024年4月28日在知名的阿布達比亞斯碼頭賽道隆重加入首場比賽。它能夠自動偵測週遭環境，在無人控制的情況下行駛，注定將為賽車運動帶來革命性的轉變。

A2RL融合人工智慧、自動駕駛和極限運動為一體，打破未來行動力的界限，在該地區尚屬首見。這場活動被譽為全球最大的自動駕駛賽車盟賽，賽事類別包括自動駕駛車賽、無人機賽和沙丘越野車比賽。

ASPIRE上級機關先進科技研究理事會秘書長Faisal Al Bannai閣下說：「自動化將在科學、體育和技術的交叉點徹底改變交通的未來。阿布達比致力發展為國際研發中心和試驗概念驗證自動駕駛解決方案的首要測試地，聲譽水漲船高，A2RL便是一個證明。我們將來自世界各地的科學家、開發人員和程式專家聚集在極限運動場上，積極對賽道進行壓力測試，確保道路安全。」

賽車首日將讓外界一窺人工智慧的未來，以撼動人心的方式結合虛擬與實境體驗，並引介極限運動娛樂的新紀元。

10組由多國大學和研究機構推派的菁英團隊已確認參加自動駕駛汽車比賽，爭奪225萬美元的獎金。參賽隊伍來自：北京理工大學和哈利法大學（中國和阿拉伯聯合大公國）、Code19 Racing和印第安納大學（美國）、Constructor Group（瑞士和新加坡）、匈牙利交通發展局（匈牙利）、Kinetiz與南洋理工大學（新加坡）、米蘭理工大學（義大利）、慕尼黑工業大學（德國）、技術創新研究所（阿拉伯聯合大公國）、加州大學柏克萊分校和夏威夷大學（美國）、摩德納和雷焦艾米利亞大學（義大利）。

參賽隊伍將可獨得一輛已專門針對A2RL進行自動化改造的全新Dallara超級方程式SF23賽車。車體由永續生物複合材料製成，重量為690公斤，是目前全球僅次於一級方程式賽車的最快開輪賽車，最高時速可達300公里。它標榜進階的煞車能力、客製化的自主疊層以及線控油門。10組團隊將有機會在這款尖端賽車上修改他們的軟體演算法，以擊敗競爭者，脫穎而出。在為期五天的活動期間，GITEX Global的與會者可以在先進科技研究理事會位於杜拜世界貿易中心17號展廳的B10展位搶先一睹這款自動駕駛車。

對這次首度公開亮相，ASPIRE行政總監Tom McCarthy博士表達了他的興奮之情：「能將自動駕駛賽事帶到阿布達比，透過A2RL呈獻給全世界，令我們喜不自勝。這項活動不僅重新定義了行動力的未來，也激勵下一代在撼動人心的國際級競賽中推陳出新，打造更光明的未來。為競賽車隊配備最新改裝的Dallara SF23賽車以及自動駕駛疊層，可實現公平競爭。現在的重點不再是駕駛人的技術。能否使這些車輛在複雜的賽道上雷掣風馳，科技、程式設計和機器學習演算法才是決勝關鍵。」

一年一度的全球賽道賽車賽事A2RL提供寶貴機會，促進業界和學術界合作。該活動的首要焦點是國家列為優先的課題，像是開拓交通運輸的未來、激勵下一代STEM人才、加速阿布達比的知識經濟，並確保在賽道之外產生實質影響。欲瞭解進一步資訊，請造訪A2RL.io。

*資料來源： AETOSWire

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