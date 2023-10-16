PUMA與Tommie Smith同慶其在1968年奧運會上致敬姿態的週年紀念

為了紀念這個特別的日子，PUMA推出「Icons of Unity」系列，並對品牌大使進行了獨家專訪，他們是前田徑運動員、奧運銀牌得主Colin Jackson、帕運會金牌和銀牌得主、世界冠軍和歐洲冠軍Felix Streng以及前田徑運動員、奧運金牌得主Tommie Smith。 (照片: 美國商業資訊)

德國黑佐根奧拉赫--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球體育用品公司PUMA於10月16日紀念Tommie Smith在1968年奧運會上做出標誌性「沉默的姿態」55週年。 為了紀念這個特別的日子，PUMA推出「Icons of Unity」系列，並對品牌大使進行了獨家專訪，他們是前田徑運動員、奧運銀牌得主Colin Jackson、帕運會金牌和銀牌得主、世界冠軍和歐洲冠軍Felix Streng以及前田徑運動員、奧運金牌得主Tommie Smith。

在1968年墨西哥城奧運會上，美國短跑運動員Tommie Smith以他的「沉默的姿態」創造了歷史。在獲得200公尺賽跑金牌後，他舉起戴著手套的拳頭，向美國的種族不公和歧視進行著有力的反擊。該「沉默的姿態」至今仍是運動員政治示威的象徵，也是反對社會不平等的持久聲明。

PUMA一直致力於打破運動的障礙。在「Icons of Unity」系列中，多樣的圖形設計與經典風格相融合，以傳達Tommie Smith的四大基本主張：正義、尊嚴、平等、和平。

在訪談影片中，Colin Jackson、Felix Streng和Tommie Smith就體育領域中正義、平等、尊嚴與和平的持久重要性發表了獨家見解。這些討論也涉及了Tommie Smith與PUMA合作的歷史、作為偶像對他人的激勵，以及他們的未來願望。

Tommie Smith在訪談中說：「如果一個人走在正確的道路上，那麼說明他面前的道路已經鋪好，他們所要做的就是追隨自己心中想做的事。和平、正義、平等和尊嚴必然會推動一個人前進，尤其是我們的年輕一代，就像現在坐在這裡的人一樣。這讓他們產生一種想法：『哦，也許我正走在正確的道路上。』但你必須繼續沿著這條路走下去。不要跳到別人的軌道上去，因為火車可能正朝你開來。繼續做你正在做的事，並以積極的態度思考。」

在PUMA YouTube頻道上觀看完整採訪影片。

「Icons of Unity」系列於2023年10月16日起在puma.com、PUMA指定專賣店和參與活動的零售商處發售。

PUMA

躋身全球首屈一指的運動品牌之列的PUMA致力於設計、開發、銷售並行銷各種鞋類、服飾以及配件產品。75年來，PUMA一直為全球身手最迅捷的運動健將打造提升速度紀錄的產品，不懈地推動運動和文化的發展。PUMA生產足球、跑步和訓練、籃球、高爾夫球以及賽車運動等類別的機能型或運動啟發型日常用品。它與知名設計師和品牌通力合作，將運動的影響力融入街頭文化和時尚。PUMA Group旗下擁有的品牌包括：PUMA、Cobra Golf以及stichd。該公司的產品遠銷120多個國家和地區，在全球約有2萬名員工，總部位於德國黑佐根奧拉赫。

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