LiveRamp en Yahoo werken samen om adresseerbaarheid op schaal te brengen in het ecosysteem van de reclame

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--LiveRamp (NYSE: RAMP), het toonaangevende gegevenssamenwerkingsplatform, en Yahoo kondigden vandaag een uitgebreid partnerschap aan om adresseerbaarheid op schaal te brengen en het bereik en de interoperabiliteit binnen het ecosysteem van de reclame te versterken. Dankzij dit partnerschap zullen uitgevers die de ATS (Authenticated Traffic Solution) van LiveRamp gebruiken, voortaan in staat zijn om Yahoo ConnectID, de identiteitsoplossing zonder cookies, te benutten en extra adresseerbare vraag te ontsluiten.

Verder kunnen merken die de DSP van Yahoo integreren, een groter bereik tot stand brengen via Yahoo ConnectID, dat RampID en de uitgebreide schaal van de ATS (Authenticated Traffic Solution) van LiveRamp benut.

Yahoo ConnectID wordt aangestuurd door directe consumentenrelaties van om en bij 200M geauthenticeerde gebruikers in de Verenigde Staten, waardoor adresseerbare voorraad in alle kanalen mogelijk wordt bij alle eigendommen in handen van en beheerd door Yahoo en duizenden andere uitgeversdomeinen. RampID en de Authenticated Traffic Solution van LiveRamp sturen de op personen gebaseerde identiteitsbenadering van LiveRamp aan, waardoor geauthenticeerde adresseerbaarheid mogelijk wordt in diverse browsers, mobiele apparaten en CTV, op schaal bij honderden bestemmingen. Klanten zullen in staat zijn om diepere klantenrelaties te ontwikkelen, waarde tijdens de hele klantenervaring tot stand te brengen en de controle over gegevens te behouden.

Uitgevers die de Authenticated Traffic Solution van LiveRamp hebben toegepast, zullen Yahoo ConnectID met een minimale inspanning kunnen integreren en hun adresseerbare levering beter te gelde kunnen maken. Meer dan 450 merken werken al met LiveRamp om hun gegevens uit eerste hand te gebruiken om consumentenervaringen te personaliseren.

Uitgevers en marketeers kunnen dit partnerschap benutten zonder enige extra configuratie of middelen voor geauthenticeerde doelpublieken op schaal, om zo gepersonaliseerde ervaringen te bieden waar dit van belang is. Uitgevers mogen een stijgende geldomzet verwachten op hun geauthenticeerde voorraad via Authenticated Traffic Solution omdat Yahoo ConnectID voortaan als een identifier beschikbaar zal zijn. Verder zullen marketeers die op zoek zijn naar oplossingen voor post-signaalverlies een groter bereik hebben van geauthenticeerde gebruikers bij uitgevers die RampID en/of Yahoo ConnectID via de DSP van Yahoo hebben toegepast.

“We geloven sterk in geauthenticeerde adresseerbaarheid, en dit partnerschap zorgt voor groter bereik dat ook na signaalverlies van derden zal voortduren,” zegt Elizabeth Herbst-Brady, Chief Revenue Officer bij Yahoo. “We maken het voor marketeers en uitgevers makkelijker om deze oplossingen te integreren en de resultaten te maximaliseren, terwijl we simultaan meer rimpelloze transacties doorheen het open internet ondersteunen.”

“Yahoo is een krachtige voorvechter van geauthenticeerde identiteit, en de connectiviteit waarvoor we samenwerlen om die te integreren in hun DSP en Yahoo ConnectID zal bijdragen om de post-signaalwereld een betere ervaring voor marketeers te maken dan de wereld van vandaag,” aldus Travis Clinger, SVP, Activeringen en Adresseerbaarheid bij LiveRamp. “Marketeers en uitgevers hebben van nu af aan nog meer flexibiliteit om de ervaring van hun klanten aan te boren, te personaliseren en te meten.”

Over LiveRamp

LiveRamp is het uitverkoren gegevenssamenwerkingsplatform van de meest innovatieve bedrijven ter wereld. Als baanbrekende leider op gebied van consumentenprivacy, gegevensethiek en fundamentele identiteit, stelt LiveRamp de nieuwe norm voor het opbouwen van een geconnecteerde klantenview met ongeëvenaarde duidelijkheid en context, terwijl kostbaar merk- en consumentenvertrouwen worden beschermd. LiveRamp biedt volledige flexibiliteit om overal waar gegevens bestaan samen te werken om zoveel mogelijk use cases voor gegevenssamenwerking te ondersteunen, binnen organisaties, tussen verschillende merken en in haar vooraanstaande wereldwijde netwerk partners van topkwaliteit.

Honderden innovators van over de hele wereld, van emblematische consumentenmerken en technologiereuzen tot banken, retailers en leiders in de gezondheidszorg, doen op LiveRamp beroep om duurzame merk- en bedrijfswaarde op te bouwen door het klantenengagement en de klantengetrouwheid te verdiepen, nieuwe partnerschappen te activeren en de waarde van hun gegevens uit eerste hand te maximaliseren terwijl ze op de voorgrond blijven van snel evoluerende vereisten inzake naleving en privacy. De hoofdzetel van LiveRamp is gevestigd in San Francisco, in Californië, met kantoren over de hele wereld. Meer info vindt u op LiveRamp.com.

Over Yahoo

Yahoo bereikt bijna 900 miljoen mensen over de hele wereld en brengt hen dichter bij de financiële wereld, sport, shopping, gaming en nieuws aan de hand van vertrouwde producten, content en technologie die hun dag kleuren. Voor partners bieden we een compleet uitgerust platform voor bedrijven om groei op te drijven en meer betekenisvolle connecties aan te sturen via reclame, zoekopdrachten en media. Voor meer info gaat u naar yahooinc.com.

