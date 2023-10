The Coca-Cola Company en Pernod Ricard kondigen plannen aan voor debuut van kant-en-klare Absolut Vodka & Sprite-cocktail

ATLANTA & PARIJS--(BUSINESS WIRE)--The Coca-Cola Company en Pernod Ricard hebben vandaag een wereldwijde samenwerking aangekondigd om Absolut Vodka & Sprite in 2024 op de markt te brengen als een kant-en-klare, voorgemixte cocktail.

Absolut & Sprite wordt gemaakt met Absolut, de internationale premium wodka, en Sprite, 's werelds populairste sprankelende citroen-limoenfrisdrank. De voorgemengde cocktail zal verkrijgbaar zijn in versies met Sprite en Sprite Zero Sugar, waarbij de eerste lancering gepland is voor begin 2024 voor geselecteerde Europese landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Spanje en Duitsland.

“We houden de consument centraal bij alles wat we doen terwijl we ons portfolio als totaaldrankenbedrijf blijven ontwikkelen,” aldus James Quincey, voorzitter en CEO van The Coca-Cola Company. “We breiden uit op het gebied van kant-en-klare alcohol, inclusief producten die gebruik maken van geselecteerde merken uit ons kernportfolio. We zijn enthousiast over onze nieuwe relatie met Pernod Ricard en kijken uit naar de introductie van Absolut & Sprite.”

“Dit veelbelovende en baanbrekende project brengt twee toonaangevende bedrijven samen die zich inzetten om hun consumenten nieuwe ervaringen rond premiumproducten te bieden,” verklaarde Alexandre Ricard, CEO van Pernod Ricard, een wereldwijde leider in de sterke dranken- en wijnindustrie.

Wodka is een van de meest populaire basisproducten voor kant-en-klare alcoholproducten, en citroen-limoenfrisdranken zijn een van de populairste mixers in voorgemixte cocktails.

“Sprite is een prachtige combinatie voor Absolut, en ik ben ervan overtuigd dat onze krachtenbundeling de hele RTD-alcoholcategorie naar een hoger niveau zal tillen,” stelde Ricard.

De kant-en-klare verpakking van Absolut & Sprite zal twee van 's werelds meest herkenbare wereldwijde handelsmerken bevatten. Absolut werd in 1879 in Zweden opgericht. Sindsdien is het een wereldberoemd premium wodkamerk geworden, vervaardigd met behulp van de beste Zweedse wintertarwe. Sprite werd in 1959 in Duitsland opgericht en is uitgegroeid tot een van de grootste merken in het wereldwijde portfolio van The Coca-Cola Company.

Op de blikjes zullen duidelijke verantwoordelijkheidssymbolen komen te staan die aangeven dat de drank alleen mag worden genuttigd door consumenten die de wettelijke leeftijd om alcohol te drinken hebben bereikt. Absolut & Sprite ready-to-drink zal zich houden aan verantwoorde marketingpraktijken.

De internationale maatstaf voor het alcoholgehalte (ABV) is 5%, maar varieert afhankelijk van de markt.

Over The Coca-Cola Company

The Coca-Cola Company (NYSE: KO) is een totaaldrankenbedrijf met producten die in meer dan 200 landen en gebieden worden verkocht. Het doel van ons bedrijf is om de wereld te vernieuwen en een verschil te maken. We verkopen merken van meerdere miljarden dollars in verschillende drankcategorieën wereldwijd. Ons portfolio van sprankelende frisdrankmerken omvat Coca-Cola, Sprite en Fanta. Onze hydratatie-, sport-, koffie- en theemerken zijn onder meer Dasani, smartwater, vitaminwater, Topo Chico, BODYARMOR, Powerade, Costa, Georgia, Gold Peak en Ayataka. Onze merken op het gebied van voeding, sap, zuivel en plantaardige dranken zijn onder meer Minute Maid, Simply, Innocentious, Del Valle, Fairlife en AdeS. We transformeren voortdurend ons portfolio, van het verminderen van suiker in onze dranken tot het op de markt brengen van innovatieve nieuwe producten. We proberen een positieve impact te hebben op het leven van mensen, gemeenschappen en de planeet door middel van wateraanvulling, recycling van verpakkingen, duurzame inkooppraktijken en vermindering van de koolstofuitstoot in onze hele waardeketen. Samen met onze bottelpartners hebben we meer dan 700.000 mensen in dienst en helpen we lokale gemeenschappen over de hele wereld economische kansen te bieden. Ga voor meer informatie naar www.coca-colacompany.com en volg ons op Instagram, Facebook en LinkedIn.

Over Pernod Ricard

Pernod Ricard is een wereldwijde leider in de sterke drank- en wijnindustrie en combineert traditioneel vakmanschap, ultramoderne merkontwikkeling en wereldwijde distributietechnologieën. Ons prestigieuze portfolio van premium tot luxe merken omvat Absolut Vodka, Ricard pastis, Ballantine's, Chivas Regal, Royal Salute, en The Glenlivet Scotch whisky's, Jameson Irish whisky, Martell cognac, Havana Club rum, Beefeater gin, Malibu likeur en Mumm en Perrier-Jouët champagnes. Onze missie is om de groei van onze merken op de lange termijn te garanderen met volledig respect voor mens en milieu, en tegelijkertijd onze medewerkers over de hele wereld in staat te stellen ambassadeurs te zijn van onze doelgerichte, inclusieve en verantwoordelijke cultuur van authentieke gezelligheid. De geconsolideerde omzet van Pernod Ricard bedroeg € 12.137 miljoen in boekjaar FJ23. Pernod Ricard is genoteerd aan Euronext (Ticker: RI; ISIN-code: FR0000120693) en maakt deel uit van de CAC 40- en Eurostoxx 50-indices.

