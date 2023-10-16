LiveRamp与Yahoo合作扩展整个广告生态系统的定位能力

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 领先的数据协作平台LiveRamp (NYSE:RAMP)和Yahoo今天宣布扩大合作，以扩展广告生态系统中的定位能力，增强其覆盖范围和互操作性。通过此次合作，使用LiveRamp验证流量解决方案(ATS)的出版商现在将能够利用无Cookie身份解决方案Yahoo ConnectID的优势，并释放额外的定位需求。

此外，使用Yahoo DSP的品牌可以通过Yahoo ConnectID获得更广泛的覆盖，因为Yahoo ConnectID得到RampID和LiveRamp更大规模的验证流量解决方案的支持。

Yahoo ConnectID由美国近2亿认证用户的直接消费者关系提供支持，可在Yahoo拥有和运营的所有属性以及数千个其他出版商域中实现全渠道可定位库存。RampID和LiveRamp的身份验证流量解决方案支持LiveRamp基于个人的身份验证方法，实现了跨浏览器、移动设备和互联电视的可验证定位能力，可在数百个目的地大规模使用。客户将能够发展更深层次的客户关系，在整个客户旅程中创造价值，并保持对数据的控制。

采用LiveRamp验证流量解决方案的出版商将能够毫不费力地与Yahoo ConnectID集成，并更好地实现可定位资源的变现。450多个品牌已经与LiveRamp合作，使用其第一方数据来实现消费者体验的个性化。

出版商和营销人员无需任何额外配置或资源，就能从这一合作关系中获益，从而大规模地验证受众，在所有重要的场合提供定制体验。由于Yahoo ConnectID现在可作为标识符使用，出版商有望通过认证流量解决方案提高其认证资源的变现能力。此外，寻求信号损失后解决方案的营销者将通过Yahoo DSP在采用RampID和/或Yahoo ConnectID的出版商中更广泛地触及经过验证的用户。

Yahoo首席营收官Elizabeth Herbst-Brady表示：“我们对经过验证的定位能力深信不疑，而这项合作关系将使我们的覆盖范围更广，超越第三方信号丢失的影响。我们将使营销人员和出版商更容易利用这些解决方案并实现成果最大化，同时支持开放网络上更加无缝的交易。”

LiveRamp激活和定位能力高级副总裁Travis Clinger表示：“Yahoo是身份验证的有力倡导者。通过我们与他们在DSP和Yahoo ConnectID上合作建立的连接，营销者在新的后信号时代将享有比现在更好的体验。营销人员和出版商现在可以更加灵活地参与、个性化和衡量他们的客户旅程。”

关于LiveRamp

LiveRamp是世界上最具创新性的公司首选的数据协作平台。LiveRamp是消费者隐私、数据伦理和基础身份领域的突破性领导者。该公司正在创立新的标准，以构建一个具有无可比拟的清晰度和背景的互联客户视图，同时保护品牌和消费者给予的宝贵信任。LiveRamp提供了完备的灵活性，可以在数据所在的任何地方进行协作，以支持最广泛的数据协作用例——在组织内部、品牌之间，以及在其全球一流的优质合作伙伴网络中均是如此。

从标志性的消费品牌和科技巨头到银行、零售商和医疗保健领导者，数百名全球创新者均转向LiveRamp，通过深化客户参与度和忠诚度，激活新的合作伙伴关系，最大限度地提高其第一方数据的价值，同时领跑快速发展的合规性和隐私要求，以此来建立持久的品牌和商业价值。LiveRamp总部位于加州旧金山，办事处遍布全球。请访问LiveRamp.com了解更多信息。

关于Yahoo

Yahoo在全球拥有近9亿用户，为他们提供金融、体育、购物、游戏和新闻等服务，以及为其日常生活提供助力的各种值得信赖的产品、内容和技术。对于合作伙伴，我们为企业提供了一个全栈平台，帮助其扩大增长，并在广告、搜索和媒体领域推动更有意义的联系。如需了解更多信息，请访问yahooinc.com。

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