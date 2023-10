The Coca-Cola Company e Pernod Ricard annunciano i piani di lancio del cocktail pronto da bere Absolut Vodka & Sprite

ATLANTA e PARIGI--(BUSINESS WIRE)--The Coca-Cola Company e Pernod Ricard oggi hanno annunciato un accordo globale per il debutto di Absolut Vodka & Sprite come cocktail pronto da bere nel 2024.

Absolut & Sprite verrà prodotto con Absolut, la vodka premium internazionale, e Sprite, la bibita gassata al gusto limone-lime più amata al mondo. Il cocktail pronto da bere sarà disponibile in versioni con Sprite e Sprite Zero Sugar, con il lancio iniziale programmato per determinati Paesi europei all'inizio del 2024, compresi Regno Unito, Paesi Bassi, Spagna e Germania.

“I consumatori sono al centro di tutto ciò che facciamo, mentre continuiamo a sviluppare la nostra gamma di prodotti come società di bevande a 360°”, ha dichiarato James Quincey, Presidente e CEO di The Coca-Cola Company. “Ci stiamo espandendo nella fascia delle bevande alcoliche pronte da bere, compresi prodotti che utilizzano marchi selezionati da nostro portafoglio di prodotti essenziali. Siamo entusiasti della nostra nuova collaborazione con Pernod Ricard e guardiamo con aspettativa al debutto di Absolut & Sprite.”

“Questo progetto, molto promettente e totalmente innovativo, abbina due importanti società impegnate ad offrire ai propri consumatori nuove esperienze interpretate con prodotti premium”, è stato il commento di Alexandre Ricard, CEO di Pernod Ricard, azienda leader mondiale nel settore dei vini e dei superalcolici.

La vodka è una delle basi più diffuse di bevande alcoliche pronte da bere, e le bibite al gusto limone-lime sono tra i mixer più utilizzati nei cocktail di pronto consumo.

“Sprite e Absolut sono un'accoppiata perfetta, e sono convinto che insieme porteremo l'intera categoria dei cocktail alcolici pronti da bere a un nuovo livello”, ha aggiunto Ricard.

Il packaging di Absolut & Sprite mostrerà due dei marchi globali più riconoscibili al mondo. Il marchio Absolut è stato creato in Svezia nel 1879. Da allora, Absolut è diventato un marchio famoso nel mondo di vodka premium, realizzata utilizzando grano invernale svedese della migliore qualità. Il marchio Sprite, creato in Germania nel 1959, è diventato uno dei nomi più importanti nel portafoglio globale di prodotti di The Coca-Cola Company.

Le lattine riporteranno chiaramente i simboli relativi al consumo responsabile della bevanda, indicanti che il contenuto è destinato esclusivamente ai consumatori maggiorenni. Il cocktail Absolut & Sprite rispetterà le pratiche di marketing responsabile.

Il punto di riferimento globale per la gradazione alcolica (ABV) è 5%, ma sarà soggetto a variazioni secondo il mercato.

Informazioni su The Coca-Cola Company

The Coca-Cola Company (NYSE: KO) è un’azienda operante in via esclusiva nel settore delle bevande i cui prodotti sono venduti in oltre 200 Paesi e territori. La nostra azienda punta a rinfrescare il mondo e fare la differenza. Vendiamo in tutto il mondo marchi da svariati miliardi di dollari di bevande in diverse categorie. Il nostro portafoglio di marchi di bibite gassate include Coca-Cola, Sprite e Fanta. I nostri marchi di prodotti per idratazione, sport, caffè e tè includono Dasani, smartwater, vitaminwater, Topo Chico, BODYARMOR, Powerade, Costa, Georgia, Gold Peak, Honest e Ayataka. I nostri marchi di bevande nutrienti, a base vegetale, di succo di frutta e latte includono Minute Maid, Simply, innocent, Del Valle, fairlife e AdeS. Il nostro portafoglio subisce una costante trasformazione, dalla riduzione del contenuto di zucchero nelle nostre bibite all’introduzione di nuovi prodotti sul mercato. Il nostro obiettivo è di esercitare un impatto positivo sulla vita delle persone, sulle comunità e sul pianeta attraverso opere di reintegrazione idrica, il riciclaggio degli imballaggi, l’implementazione di prassi di approvvigionamento sostenibile e la riduzione delle emissioni di carbonio nell’intera catena di fornitura. Insieme ai nostri partner per l’imbottigliamento, impieghiamo più 700.000 dipendenti contribuendo a creare opportunità economiche per comunità locali in tutto il mondo. Per saperne di più visitate www.coca-colacompany.com e seguiteci su Instagram, Facebook e LinkedIn.

Informazioni su Pernod Ricard

Pernod Ricard è un'azienda leader mondiale nel settore dei vini e dei superalcolici, unendo artigianato tradizionale, sviluppo all'avanguardia del marchio e tecnologie di distribuzione globale. Il nostro prestigioso portafoglio di marchi premium e di lusso comprende Absolut Vodka, Ricard pastis, Ballantine’s, Chivas Regal, Royal Salute, i whisky scozzesi The Glenlivet, il whiskey irlandese Jameson, il cognac Martell, il rum Havana Club, il gin Beefeater, il liquore Malibu e gli champagne Mumm e Perrier-Jouët. La nostra mission è garantire la crescita a lungo termine dei nostri marchi nel pieno rispetto delle persone e dell'ambiente, dando nel contempo ai nostri dipendenti in tutto il mondo il potere di essere ambasciatori della nostra cultura mirata, inclusiva e responsabile di autentica convivialità. Nell'esercizio fiscale 2023, il fatturato consolidato di Pernod Ricard è stato di 12.137 milioni di euro. Pernod Ricard è quotato su Euronext (Ticker: RI; Codice ISIN:FR0000120693) e fa parte degli indici CAC 40 ed Eurostoxx 50.

