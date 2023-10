ASPIRE des Émirats arabes unis redéfinit les sports autonomes extrêmes : A2RL dévoile la voiture Super Formula Dallara « autonome » au GITEX Global 2023

DUBAÏ, Émirats arabes unis--(BUSINESS WIRE)--ASPIRE, la force motrice à l’origine des grands défis et des compétitions de renommée mondiale organisés par le Conseil de recherche sur les technologies avancées (ATRC) d'Abou Dhabi, a annoncé aujourd'hui les dernières nouvelles de la course très attendue Abu Dhabi Autonomous Racing League, A2RL. L’annonce a été faite au premier jour de GITEX Global – le plus grand événement technologique au monde. Lors de sa participation au grand salon mondial de l’innovation technologique, A2RL a dévoilé un modèle de la première voiture Dallara Super Formula autonome, SF23, lancée plus tôt cette année. Cette merveille avant-gardiste, capable de détecter son environnement et de fonctionner sans intervention humaine, serait capable de transformer la course automobile. À cet égard, une course inaugurale monumentale serait prévue le 28 avril 2024, sur l'emblématique circuit Yas Marina d'Abou Dhabi.

Première en son genre dans la région, A2RL intègre intelligence artificielle (IA), autonomie et sports extrêmes pour repousser les limites de la mobilité future. Cet événement servira comme la plus grande ligue de courses autonomes au monde, présentant des courses de voitures autonomes, des courses de drones et des courses de buggys.

S.E. Faisal Al Bannai, Secrétaire général de l'ATRC, l'entité mère d'ASPIRE, a déclaré : « À l'intersection de la science, du sport et de la technologie, l'autonomie promet de révolutionner l'avenir des transports. L’Abu Dhabi Autonomous Racing League, A2RL, témoigne de la réputation croissante d’Abou Dhabi en tant que pôle international de recherche et de développement (R&D), ainsi qu’un banc d’essai pionnier visant à tester des solutions autonomes éprouvées. Rassemblant scientifiques, développeurs et gourous numériques du monde entier dans une arène de sports extrêmes, nous tenons à tester activement les capacités sur les circuits et garantir la sécurité sur nos routes ».

La journée inaugurale de la course (course automobile) offrira un aperçu sur l'avenir de l'IA ; un mixte passionnant d'expériences virtuelles et réelles et une introduction à une nouvelle ère de sports extrêmes divertissants.

Dix équipes issues d'universités et d'instituts de recherche prestigieux du monde entier ont confirmé leur participation à la course de voitures autonomes et se disputeront une bourse de 2,25 millions de dollars. Les équipes représenteront l'Institut de technologie de Pékin et l'Université Khalifa (Chine et Émirats arabes unis) ; Code19 Racing et l’Université de l'Indiana (États-Unis) ; Constructor Group (Suisse et Singapour) ; l’Agence hongroise de développement de la mobilité (Hongrie) ; l’Université technologique Kinetiz et Nanyang (Singapour) ; l’École Polytechnique de Milan (Italie) ; l’Université technique de Munich (Allemagne) ; l’Institut d'innovation technologique (EAU); l’Université de Californie, Berkeley et l’Université d’Hawaï (États-Unis) ; l’Université de Modène et de Reggio d’Emilie (Italie).

Les équipes participantes auront chacune un accès exclusif à la nouvelle voiture Dallara Super Formula SF23, spécialement autonomisée pour la course A2RL. La voiture est fabriquée à partir de matériaux bio composites durables, pèse 690 kg et est actuellement la voiture de course à roues découvertes la plus rapide au monde après la Formule 1, atteignant une vitesse maximale de 300 km/h. Elle dispose de capacités de freinage avancées, d'une pile autonome sur mesure, ainsi que d'une commande d'accélérateur électrique. Les 10 équipes auront l'opportunité d'adapter leurs algorithmes logiciels sur ce véhicule de pointe afin de surpasser les concurrents. Les visiteurs de GITEX Global peuvent obtenir un aperçu du modèle autonome sur le stand B10 du Conseil de recherche sur les technologies avancées (ATRC) dans le hall 17 du Dubai World Trade Center pendant les cinq jours de l'événement.

Dr Tom McCarthy, Directeur exécutif d'ASPIRE, a exprimé son enthousiasme face à cette initiative. Il a déclaré : « Nous sommes ravis d'organiser un événement de course autonome à Abou Dhabi et de le présenter au monde via A2RL. Cette initiative consiste non seulement à redéfinir l'avenir de la mobilité, mais à inspirer également une nouvelle génération, lui permettant de réimaginer et d’innover pour un avenir meilleur dans une course passionnante à l'échelle internationale. En équipant les équipes compétitives de voitures Dallara SF23 nouvellement adaptées, dotées d'une pile d'autonomie, nous garantissons des règles de jeu équitables. Les compétences du conducteur ne sont plus désormais une priorité ; mais la technologie, la programmation et les algorithmes d’apprentissage automatique qui permettent à ces véhicules de naviguer sur des circuits complexes à des vitesses vertigineuses. »

A2RL est une rencontre annuelle du circuit de course mondial, offrant de précieuses opportunités de partenariat et de collaboration entre l'industrie et le monde universitaire. L'événement met en vedette des thèmes prioritaires nationaux tels que l'avenir du transport pionnier, l'inspiration des talents STEM de nouvelle génération, l'accélération de l'économie de la connaissance à Abou Dhabi et la garantie d'un impact tangible au-delà des circuits. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le lien suivant : A2RL.io.

