PUMA célèbre l'anniversaire du geste mythique de Tommie Smith aux Jeux olympiques de 1968

In honor of this special date, PUMA launches the ‘Icons of Unity’ collection, and an exclusive interview with the brand’s ambassadors: Colin Jackson, former track and field athlete and Olympic silver medalist, Felix Streng, Paralympic gold and silver medalist and World and European Champion, and Tommie Smith, former track and field athlete and Olympic gold medalist.(Photo: Business Wire)

Global sports company PUMA celebrates 55 years since the iconic Silent Gesture made by Tommie Smith at the 1968 Olympics on October 16th.

HERZOGENAURACH, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--La multinationale du sport PUMA célèbre le 55e anniversaire du geste mythique de protestation silencieuse de Tommie Smith le 16 octobre 1968 aux Jeux olympiques. Pour commémorer cette date spéciale, PUMA lance la collection « Icons of Unity » et diffuse une interview exclusive ayant réuni plusieurs ambassadeurs de la marque : l'ancien athlète et médaillé d'argent olympique Colin Jackson, le médaillé d'or et d'argent paralympique, mais aussi champion du monde et d'Europe Felix Streng, ainsi que l'ancien athlète et médaillé d'or olympique Tommie Smith.

C'est en 1968, aux Jeux olympiques de Mexico, que le sprinter américain Tommie Smith est entré dans la légende grâce à son geste de protestation silencieuse. Après avoir reçu sa médaille d'or pour avoir remporté le 200 mètres, Smith a levé un poing ganté de noir en signe de lutte contre les injustices et la discrimination raciales aux États-Unis. Le geste de protestation silencieuse de Tommie Smith demeure un puissant symbole de l'activisme des athlètes et du refus permanent des inégalités sociales.

La marque PUMA s'est toujours engagée à faire tomber les barrières dans le sport. La collection « Icons of Unity » se singularise par l'intégration de différents graphismes à des styles intemporels pour transmettre les quatre valeurs clés de Tommie Smith : la justice, la dignité, l'égalité et la paix.

L'interview vidéo de Colin Jackson, Felix Streng et Tommie Smith vous apportera divers éclairages inédits sur l'importance persistante de la justice, de l'égalité, de la dignité et de la paix dans l'univers du sport. Ces échanges font écho à l'histoire de Tommie Smith avec PUMA, en tant qu'icône et source d'inspiration pour les autres et en tant que modèle de leurs futures aspirations.

« Lorsqu'on est sur la bonne voie, la voie est déjà toute tracée parce qu'il suffit de concrétiser ce qu'on a déjà décidé de faire. La paix, la justice, l'égalité et la dignité font indubitablement avancer les gens, surtout la jeune génération. C'est ce que je veux montrer en étant ici », a déclaré Tommie Smith lors de son interview. « Cela leur permet de se dire : “Tiens, je suis peut-être sur la bonne voie”. Mais il faut surtout ne rien lâcher et tenir sa ligne. Ne vous jetez pas dans le couloir du voisin parce que le train pourrait passer à ce moment-là. Continuez simplement à faire ce que vous faites et adoptez une attitude positive. »

Accédez à l'interview dans son intégralité sur la chaîne YouTube de PUMA.

La collection Icons of Unity est disponible sur puma.com, dans certains magasins PUMA et chez les détaillants participants dès ce 16 octobre 2023.

PUMA est l’une des plus grandes marques de sport au monde, qui conçoit, développe et commercialise des chaussures, des vêtements et des accessoires. Depuis 75 ans, PUMA promeut sans relâche le sport et la culture en créant des produits parfaitement adaptés aux athlètes les plus rapides du monde. PUMA propose des produits performants et de lifestyle inspirés du sport pour des disciplines telles que le football, la course et l'entraînement, le basket-ball, le golf et les sports mécaniques. La marque collabore avec des créateurs et des marques de renom pour imprégner la culture et la mode urbaines d'influences sportives. Le groupe PUMA est propriétaire des marques PUMA, Cobra Golf et stichd. La société distribue ses produits dans plus de 120 pays et emploie près de 20 000 personnes dans le monde. Son siège social se trouve à Herzogenaurach en Allemagne.

