VAE’s ASPIRE herdefinieert extreme autonome sport: A2RL onthult ‘autonome’ Dallara Super Formula Car tijdens GITEX Global 2023

DUBAI, Verenigde Arabische Emiraten--(BUSINESS WIRE)--ASPIRE, de drijvende kracht achter grote uitdagingen en wereldwijde wedstrijden voor Abu Dhabi’s ATRC (Advanced Technology Research Council), maakte vandaag details bekend van de langverwachte Abu Dhabi autonome raceliga, A2RL, op de eerste dag van de GITEX Global – ’s werelds vooraanstaande technologie-evenement. A2RL onthulde een model van de allereerste, autonoom gemaakte Dallara Super Formula, SF23, die eerder dit jaar zijn release kende. Deze baanbrekende parel, in staat om zijn omgeving aan te voelen en om zonder menselijke betrokkenheid te werken, zal het racen ongetwijfeld transformeren met een monumentale inaugurale race gepland voor 28 april 2024, op het emblematische Abu Dhabi Yas Marina Circuit.

Als eerste in deze regio integreert A2RL artificiële intelligentie (AI), autonomie en extreme sport om de grenzen van de mobiliteit van de toekomst te verleggen. Het evenemenent staat in de schijnwerpers als de grootste autonome raceliga ter wereld, die autonome autoraces, droneraces en duinbuggyraces laat zien.

Zijne Excellentie Faisal Al Bannai, algemeen secretaris van ATRC, ASPIRE’s bovenliggende entiteit, zei: “Op het kruispunt van wetenschap, sport en technologie zal autonomie de toekomst van het transport revolutionair veranderen. De Abu Dhabi autonome raceliga, A2RL, kan beschouwd worden als een getuigenis van Abu Dhabi’s groeiende reputatie als internationale hub voor R&D (research & development) en een vooraanstaand testbed voor het uitproberen van proof-of-concept autonome oplossingen. Door wetenschappers, ontwikkelaars en codeergoeroes van over de hele wereld bijeen te brengen binnen een arena voor extreme sport, testen we op actieve wijze de stresscapaciteiten op de racebanen, voor de veiligheid op onze wegen.”

De dag van de inaugurale race (autorace) zal een glimps laten zien van de toekomst van AI - een fascinerende mix van virtuele en echte ervaringen, en een inleiding op een nieuw tijdperk van amusement in de sector van extreme sport.

Tien eliteteams van internationale universiteiten en onderzoeksinstellingen hebben hun deelname bevestigd aan de autonome autorace en zullen meedingen naar een prijzenpot van US $2,25 miljard. De teams die wedijveren, komen van: Beijing Instituut voor technologie en Khalifa Universiteit (China en VAE); Code19 Racing en Indiana Universiteit (VS); Constructor Group (Zwitserland & Singapore); Hungarian Mobility Development Agency (Hongarije); Kinetiz & Nanyang Technological University (Singapore); Politecnico di Milano (Italiê); Technische Universiteit van München (Duitsland); Technology Innovation Institute (VAE); Universiteit van Californië, Berkeley en Universiteit van Hawaï (VS); Universiteit van Modena en Reggio Emilia (Italië).

De deelnemende teams zullen elk exclusieve toegang hebben tot een gloednieuwe Dallara Super Formula SF23 auto, die specifiek voor A2RL autonoom is gemaakt. De auto is gemaakt uit duurzame biocomposietmaterialen, het weegt 690 kg en is momenteel de snelste open-wiel raceauto ter wereld na de Formula One, die een maximumsnelheid van 300 km/u haalt. Het heeft geavanceerde remcapaciteiten, een gepersonaliseerd gebouwde autonome stack en een via kabel aangestuurde gasklepsturing. De 10 teams zullen de mogelijkheid hebben om hun softwarealgoritmes aan te passen aan dit hypermoderne voertuig om tijdens de wedstrijd uit te blinken. Bezoekers aan de GITEX Global kunnen een voorproefje van het autonome model te zien krijgen op de stand van de ATRC (Advanced Technology Research Council) - B10 in Hall 17 van het Dubai World Trade Center tijdens het vijf dagen durende evenement.

Dr. Tom McCarthy, uitvoerend bestuurder bij ASPIRE, liet zijn enthousiasme over het initiatief blijken: "We zijn bijzonder opgetogen om een autonoom race-evenement naar Abu Dhabi te brengen en het via A2RL aan de wereld voor te stellen. Dit initiatief herdefinieert niet alleen de toekomst van mobiliteit, maar het inspireert ook nieuwe generaties om nieuwe ontwerpen te brengen en te innoveren, voor een betere toekomst in een opwindende race op internationale schaal. Door wedijverende teams uit te rusten met de onlangs aangepaste Dallara SF23 auto's, compleet met een autonomiestack, verzekeren we een speelveld op niveau. De focus ligt nu niet bij de vaardigheden van de bestuurder: alles draait rond de technologie, het programmeren en algoritmes voor machine learning die deze voertuigen in staat stellen om ingewikkelde racebanen aan een halsbrekende snelheid af te leggen."

A2RL is een jaarlijks terugkerende gebeurtenis op het racecircuit, die waardevolle mogelijkheden biedt voor partnerschappen en samenwerking tussen de sector en de wetenschap. Het evenement richt de schijnwerpers op thema's van nationale prioriteit zoals pioniersprojecten voor de toekomst van transport, het inspireren van STEM-talent van de volgende generatie, het versnellen van Abu Dhabi's kenniseconomie en het verzekeren van een tastbare impact buiten de racebaan. Voor meer informatie gaat u naar A2RL.io.

*Bron: AETOSWire

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.