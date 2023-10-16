PUMA与Tommie Smith同庆其在1968年奥运会上致敬姿态的周年纪念

为了纪念这个特殊的日子，PUMA推出“Icons of Unity”系列，并对品牌大使进行了独家专访，他们是前田径运动员、奥运会银牌获得者Colin Jackson、残奥会金牌和银牌获得者、世界冠军和欧洲冠军Felix Streng以及前田径运动员、奥运会金牌获得者Tommie Smith。 (照片: 美国商业资讯)

德国黑措根奥拉赫--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球体育用品公司PUMA于10月16日纪念Tommie Smith在1968年奥运会上作出标志性“沉默的姿态”55周年。 为了纪念这个特殊的日子，PUMA推出“Icons of Unity”系列，并对品牌大使进行了独家专访，他们是前田径运动员、奥运会银牌获得者Colin Jackson、残奥会金牌和银牌获得者、世界冠军和欧洲冠军Felix Streng以及前田径运动员、奥运会金牌获得者Tommie Smith。

在1968年墨西哥城奥运会上，美国短跑运动员Tommie Smith以他的“沉默的姿态”创造了历史。在获得200米赛跑金牌后，他举起戴着手套的拳头，向美国的种族不公和歧视进行着有力的反击。这一“沉默的姿态”至今仍是运动员政治示威的象征，也是反对社会不平等的持久声明。

PUMA一直致力于打破运动的障碍。在“Icons of Unity”系列中，多样的图形设计与经典风格相融合，以传达Tommie Smith的四大基本主张：正义、尊严、平等、和平。

在采访视频中，Colin Jackson、Felix Streng和Tommie Smith就体育领域中正义、平等、尊严与和平的持久重要性发表了独家见解。这些讨论也涉及了Tommie Smith与PUMA合作的历史、作为一个偶像对他人的激励，以及他们的未来愿望。

Tommie Smith在采访中说道：“ 如果一个人走在正确的道路上，那么说明他面前的道路已经铺好，他们所要做的就是追随自己心中想做的事。和平、正义、平等和尊严必然会推动一个人前进，尤其是我们的年轻一代，就像现在坐在这里的人一样。这让他们产生一种想法：‘哦，也许我正走在正确的道路上。’但你必须继续沿着这条路走下去。不要跳到别人的轨道上去，因为火车可能正朝你开来。继续做你正在做的事，并以积极的态度思考。”

在PUMA YouTube频道上收看完整采访视频。

“Icons of Unity”系列于2023年10月16日起在puma.com、PUMA指定专卖店和参与活动的零售商处发售。

PUMA

PUMA是世界领先的运动品牌之一，致力于鞋类、服装和配饰的设计、开发、销售和营销。75年来，PUMA为全球竞技速度最快的运动员创造疾速成绩产品，坚持不懈地推动体育和文化发展。PUMA提供足球、跑步和训练、篮球、高尔夫和赛车运动等类别的竞技和运动风格生活方式产品。PUMA与知名设计师和品牌合作，将运动影响力带入街头文化和时尚。PUMA集团拥有PUMA、Cobra Golf和stichd品牌，其产品销往120多个国家，在全球拥有约2万名员工，总部位于德国黑措根奥拉赫。

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