LiveRamp et Yahoo entrent en partenariat pour mettre à l'échelle l’adressabilité sur l'ensemble de l’écosystème publicitaire

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--LiveRamp (NYSE : RAMP), la principale plateforme de collaboration de données, et Yahoo, annoncent aujourd’hui un partenariat élargi pour renforcer l’adressabilité et élargir la portée et l’interopérabilité au sein de l’écosystème publicitaire. Grâce à ce partenariat, les annonceurs utilisant la solution Authenticated Traffic Solution (ATS) de LiveRamp pourront désormais tirer parti de la solution d’identité sans cookie, Yahoo ConnectID, et libérer une demande exploitable supplémentaire.

En outre, les marques qui utilisent le Yahoo DSP peuvent atteindre une plus grande portée grâce à Yahoo ConnectID, qui bénéficie de RampID et de l’échelle élargie de l'Authenticated Traffic Solution de LiveRamp.

Yahoo ConnectID est optimisé par des relations directes avec les consommateurs de près de 200 millions d'utilisateurs authentifiés aux États-Unis, permettant un inventaire exploitable omnicanal dans l'ensemble des actifs détenus et exploités par Yahoo et des milliers d’autres domaines d’annonceurs. RampID et Authenticated Traffic Solution de LiveRamp alimentent l’approche personnelle de LiveRamp en matière d’identité, permettant une adressabilité authentifiée sur l'ensemble des navigateurs, appareils mobiles et CTV, pour des centaines de destinations. Les clients seront en mesure de développer des relations client plus approfondies, de créer de la valeur tout au long du parcours client et de maintenir le contrôle des données.

Les annonceurs qui ont adopté l'Authenticated Traffic Solution de LiveRamp pourront s’intégrer à Yahoo ConnectID en toute simplicité pour mieux monétiser leur approvisionnement exploitable. Plus de 450 marques travaillent déjà avec LiveRamp pour utiliser leurs données de première partie dans l'optique de personnaliser les expériences des consommateurs.

Les annonceurs et marketeurs bénéficieront de ce partenariat sans configuration ou ressources supplémentaires pour des audiences authentifiées à grande échelle, offrant des expériences personnalisées là où elles comptent le plus. Les annonceurs devraient s’attendre à voir une monétisation accrue de leur inventaire authentifié via Authenticated Traffic Solution, étant donné que Yahoo ConnectID est désormais disponible en tant qu’identificateur. En outre, les marketeurs à la recherche de solutions à la perte post-signal disposeront d'une portée accrue des utilisateurs authentifiés sur l'ensemble des annonceurs ayant adopté RampID et/ou Yahoo ConnectID via le Yahoo DSP.

« Nous croyons fermement en l’adressabilité authentifiée, et ce partenariat assure une portée élargie qui durera au-delà de la perte de signaux tiers », déclare Elizabeth Herbst-Brady, Chief Revenue Officer, Yahoo. « Nous faisons en sorte qu’il soit plus facile pour les marketeurs et les annonceurs de tirer parti de ces solutions et de maximiser les résultats, tout en promouvant des transactions plus fluides sur l'open web. »

« Yahoo est un véritable défenseur de l’identité authentifiée, et la connectivité sur laquelle nous collaborons pour un déploiement sur ses solutions DSP et Yahoo ConnectID aidera à faire de l'écosystème post-signal une meilleure optimisée pour les marketeurs », déclare Travis Clinger, vice-président principal, activation et adressabilité, LiveRamp. « Marketeurs et annonceurs ont à présent encore plus de flexibilité pour engager, personnaliser et mesurer le parcours client. »

À propos de LiveRamp

LiveRamp est la plateforme de collaboration des données privilégiée des entreprises les plus innovantes au monde. Leader visionnaire en matière de protection de la vie privée des consommateurs, d’éthique des données et d’identité créatrice, LiveRamp définit une nouvelle norme de création d’une vue client connectée avec une clarté et un contexte inégalés, tout en protégeant la précieuse confiance des consommateurs dans la marque. LiveRamp offre une flexibilité totale pour collaborer partout où se trouvent les données afin de soutenir le plus large éventail de cas de data collaboration : au sein des entreprises, entre les marques et dans son réseau mondial de partenaires de haute qualité.

Des centaines d’innovateurs mondiaux, depuis les marques grand public emblématiques jusqu'aux géants de la technologie en passant par les banques, les détaillants et les leaders du secteur de la santé, choisissent LiveRamp pour créer une valeur durable de marque et d’entreprise en renforçant l’engagement et la fidélité des clients, en activant de nouveaux partenariats et en maximisant la valeur de leurs données de première partie, tout en restant à l’avant-garde des exigences de conformité et de confidentialité en évolution rapide. Basée à San Francisco, en Californie, LiveRamp possède des bureaux dans le monde entier. Pour plus d’informations, rendez-vous sur LiveRamp.com.

À propos de Yahoo

Yahoo touche près de 900 millions de personnes à travers le monde pour les tenir informées dans les domaines de la finance, du sport, du shopping, du gaming et des actualités, avec les produits, le contenu et la technologie qui optimisent leur journée. Pour les partenaires, nous fournissons une plateforme complète pour les entreprises afin de stimuler la croissance et de générer des connexions plus significatives dans la publicité, la recherche et les médias. Pour en savoir plus, veuillez visiter yahooinc.com.

