ASPIRE dos Emirados Árabes Unidos redefine os esportes autônomos radicais: A2RL apresenta o carro "autônomo" de corrida Dallara da Super Formula na GITEX Global 2023

DUBAI, Emirados Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--ASPIRE, a força motriz por trás dos grandes desafios e competições globais para o Conselho de Pesquisa de Tecnologia Avançada (ATRC) de Abu Dhabi, anunciou hoje os detalhes de sua altamente antecipada Liga Autônoma de Corridas de Abu Dhabi, a A2RL, no primeiro dia do GITEX Global, o principal evento de tecnologia do mundo. A A2RL apresentou um modelo do primeiro Dallara Super Formula autonomizado, o SF23, lançado no início deste ano. Esta maravilha de última geração, capaz de sentir seu ambiente e operar sem envolvimento humano, está preparada para transformar as corridas com uma corrida inaugural monumental marcada para 28 de abril de 2024, no icônico Circuito de Yas Marina de Abu Dhabi.

Inédito na região, a A2RL integra inteligência artificial (IA), autonomia e esportes radicais para ampliar os limites da mobilidade futura. O evento está sendo destacado como a maior liga de corridas autônomas do mundo, apresentando corridas de carros autônomos, corridas de drones e corridas de buggy nas dunas.

S. Ex.ª Faisal Al Bannai, Secretário Geral da ATRC, entidade controladora da ASPIRE, disse: “Na intersecção entre a ciência, os esportes e a tecnologia, a autonomia irá revolucionar o futuro dos transportes. A Liga Autônoma de Corridas de Abu Dhabi, a A2RL, é uma prova da crescente reputação de Abu Dhabi como um centro internacional de pesquisa e desenvolvimento (P&D) e um campo de testes de primeira linha para testar soluções autônomas de prova de conceito. Ao reunir cientistas, desenvolvedores e gurus de codificação do mundo inteiro em uma arena de esportes radicais, estamos ativamente analisando a performance das funcionalidades das pistas de corrida para garantir a segurança em nossas estradas.”

O dia da corrida inaugural (corrida de carros) oferecerá um vislumbre do futuro da IA, uma mistura emocionante de experiências virtuais e da vida real, além de uma introdução para uma nova era do entretenimento de esportes radicais.

As dez equipes de elite das universidades e instituições de pesquisa confirmaram internacionalmente sua participação na corrida de carros autônomos e competirão por um prêmio no valor de US$ 2,25 milhões. As equipes que competirão são do: Instituto de Tecnologia de Pequim e Universidade Khalifa (China e Emirados Árabes Unidos); Code19 Racing e Universidade de Indiana (EUA); Constructor Group (Suíça e Singapura); Agência Húngara para o Desenvolvimento da Mobilidade (Hungria); Universidade Tecnológica Kinetiz & Nanyang (Singapura); Politécnico de Milão (Itália); Universidade Técnica de Munique (Alemanha); Instituto de Inovação Tecnológica (Emirados Árabes Unidos); Universidade da Califórnia, Berkeley e Universidade do Havaí (EUA); Universidade de Modena e Reggio Emilia (Itália).

Cada equipe participante terá acesso exclusivo a um novo carro Dallara Super Formula SF23, que foi especificamente autonomizado para a A2RL. O carro é fabricado a partir de materiais biocompostos sustentáveis, pesa 690 kg e é atualmente o carro de corrida de roda aberta mais rápido do mundo depois da Fórmula 1, atingindo velocidades máximas de 300 km/h. Possui recursos avançados de frenagem, uma pilha autônoma feita sob medida, assim como controle de aceleração drive-by-wire. As 10 equipes terão a oportunidade de adaptar seus algoritmos de software neste veículo de última geração para superar a concorrência. Os visitantes da GITEX Global poderão dar uma olhada no modelo autônomo no estande do Advanced Technology Research Council (ATRC) - B10 no Hall 17 do Dubai World Trade Center durante os cinco dias do evento.

O Dr. Tom McCarthy, diretor executivo na ASPIRE, expressou sua empolgação com a iniciativa: "Estamos muito felizes de trazer um evento de corrida autônoma a Abu Dhabi e apresentá-lo ao mundo por meio da A2RL. Esta iniciativa não só redefine o futuro da mobilidade, mas também inspira uma nova geração a reimaginar e inovar para um futuro melhor em uma corrida emocionante de nível internacional. Ao equipar equipes competitivas com os carros Dallara SF23 recentemente adaptados, completos com uma pilha autônoma, estamos garantindo condições de concorrência equitativas. O foco não está agora na habilidade do piloto; trata-se de tecnologia, programação e algoritmos de aprendizagem de máquina que permitem a estes veículos navegar em pistas intrincadas em velocidades vertiginosas".

A A2RL é um evento anual do circuito de corrida global que oferece oportunidades valiosas de parceria e colaboração entre a indústria e o mundo acadêmico. O evento destaca temas de prioridade nacional, como o futuro dos transportes, inspirando o talento STEM de próxima geração, acelerando a economia de conhecimento de Abu Dhabi e garantindo um impacto tangível além da corrida. Para mais informações, acesse A2RL.io.

*Fonte: AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.