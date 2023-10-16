LiveRamp與Yahoo合作擴大整個廣告生態系統的定位能力

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 首屈一指的資料協作平台LiveRamp (NYSE:RAMP)和Yahoo今天宣布擴大合作，以擴展廣告生態系統中的定位能力，強化其覆蓋範圍和互通性。透過此次合作，使用LiveRamp驗證流量解決方案(ATS)的出版商現在將能夠利用無Cookie身分解決方案Yahoo ConnectID的優勢，並釋放額外的定位需求。

此外，使用Yahoo DSP的品牌可以透過Yahoo ConnectID獲得更廣泛的覆蓋，因為Yahoo ConnectID得到RampID和LiveRamp更大規模的驗證流量解決方案的支持。

Yahoo ConnectID由美國近2億認證用戶的直接消費者關係提供支援，可在Yahoo擁有和營運的所有屬性以及數千個其他出版商域中達成全通路可定位庫存。RampID和LiveRamp的身分驗證流量解決方案支持LiveRamp以個人為基礎的身分驗證方法，獲致跨瀏覽器、移動裝置和互聯電視的可驗證定位能力，可在數百個目的地大規模使用。客戶將能夠發展更深層次的客戶關係，在整個客戶旅程中創造價值，並保持對資料的掌控。

採用LiveRamp驗證流量解決方案的出版商將能夠毫不費力地與Yahoo ConnectID整合，並更好地達成可定位資源的變現。450多個品牌已經與LiveRamp合作，使用其第一方資料來促成消費者體驗的個人化。

出版商和行銷人員無需任何額外設定或資源，就能從這一合作關係中獲益，從而大規模地驗證受眾，在所有重要的場合提供客製化體驗。由於Yahoo ConnectID現在可作為識別字使用，出版商有望透過認證流量解決方案提高其認證資源的變現能力。此外，尋求信號損失後解決方案的行銷者將透過Yahoo DSP在採用RampID和/或Yahoo ConnectID的出版商中更廣泛地觸及經過驗證的用戶。

Yahoo營收長Elizabeth Herbst-Brady表示：「我們對經過驗證的定位能力深信不疑，而這項合作關係將使我們的覆蓋範圍更廣，超越第三方信號丟失的影響。我們將使行銷人員和出版商更容易利用這些解決方案並達成成果最大化，同時支持開放網路上更加順暢的交易。」

LiveRamp啟動和定位能力資深副總裁Travis Clinger表示：「Yahoo是身分驗證的強力宣導者。透過我們與他們在DSP和Yahoo ConnectID上合作建立的連接，行銷者在新的後信號時代將享有比現在更好的體驗。行銷人員和出版商現在可以更加靈活地參與、個人化和衡量他們的客戶旅程。」

關於LiveRamp

LiveRamp是世界上最具創新性的公司首選的資料合作平台。LiveRamp是消費者隱私、資料倫理和基礎身分領域的突破性領導者，它正在制定新的標準，以建立具有無與倫比的清晰度和背景的互聯客戶檢視，同時保護寶貴的品牌和消費者信任。LiveRamp提供完全的靈活性，可以在資料所在的任何地方進行合作，以支援最廣泛的資料合作用例：組織內部、品牌之間以及其一流的全球優質合作夥伴網路。

從代表性的消費品牌和科技巨擘，到銀行、零售商和醫療保健領導者，數百家全球創新者都採用LiveRamp來強化客戶參與度和忠誠度，建立新的合作夥伴關係，並充分發揮其第一方資料的價值，同時率先因應快速演變的法規遵從和隱私要求，以建立持久的品牌和商業價值。LiveRamp總部位於加州舊金山，在全球各地設有辦事處。如欲瞭解更多資訊，請造訪LiveRamp.com。

關於Yahoo

Yahoo在全球擁有近9億用戶，為他們提供金融、體育、購物、遊戲和資訊等服務，以及為其日常生活提供協助的各種值得信賴的產品、內容和科技。對於合作夥伴，我們為企業提供了一個全堆疊平台，幫助其擴大成長，並在廣告、搜索和媒體領域推動更有意義的連結。如欲瞭解更多資訊，請造訪yahooinc.com。

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