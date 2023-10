The Coca-Cola Company et Pernod Ricard vont lancer « Absolut & Sprite », un nouveau cocktail prêt-à-boire

ATLANTA et PARIS--(BUSINESS WIRE)--The Coca-Cola Company et Pernod Ricard ont annoncé ce jour s’associer pour lancer en 2024 « Absolut & Sprite », un cocktail pré-mélangé et prêt à boire.

Absolut & Sprite sera composé d’Absolut, la vodka internationale haut de gamme, et de Sprite, la boisson pétillante citron-lime la plus populaire au monde. Le cocktail pré-mélangé sera disponible en versions Sprite et Sprite Zero Sugar. Le lancement initial est prévu début 2024 dans certains pays européens, notamment le Royaume-Uni, les Pays-Bas, l’Espagne et l’Allemagne.

« Nous plaçons les consommateurs au centre de toutes nos activités tout en continuant à enrichir notre portefeuille en tant que société entièrement dédiée aux boissons, a déclaré James Quincey, PDG de The Coca-Cola Company. Nous nous développons dans le secteur des boissons alcoolisées prêtes-à-boire, qui utilisent notamment des marques sélectionnées de notre portefeuille principal. Nous sommes enthousiasmés par notre nouvelle relation avec Pernod Ricard et nous attendons avec impatience le lancement d’Absolut & Sprite. »

« Ce projet aussi prometteur qu’innovant réunit deux entreprises leaders de leur secteur qui s’engagent à offrir à leurs consommateurs de nouvelles expériences de produits haut de gamme », a déclaré Alexandre Ricard, PDG de Pernod Ricard, leader mondial du secteur des vins et spiritueux.

La vodka est la composante de base la plus populaire pour les produits alcoolisés prêts-à-boire, et les boissons gazeuses citron-lime l’un des ingrédients les plus utilisés dans la composition des cocktails pré-mélangés.

« Sprite et Absolut forment un merveilleux duo et je suis convaincu que notre association fera passer l’ensemble de la catégorie des prêts-à-boire alcoolisés à un niveau supérieur », a déclaré Alexandre Ricard.

Le packaging d’Absolut & Sprite arborera deux des marques commerciales les plus reconnaissables au monde. Absolut a été créée en Suède en 1879. Depuis lors, elle est devenue une marque de vodka haut de gamme de renommée mondiale, élaborée à partir du meilleur blé d’hiver suédois. Créée en 1959 en Allemagne, Sprite est devenue l’une des plus grandes marques du portefeuille mondial de The Coca-Cola Company.

Des symboles clairs de responsabilité figureront sur les canettes du nouveau cocktail, indiquant que la boisson est destinée uniquement aux consommateurs en âge légal de boire de l’alcool. Les produits prêts à boire Absolut & Sprite respecteront des pratiques de marketing responsable.

La référence mondiale pour le volume d’alcool contenu dans les boissons alcoolisées est de 5%, mais elle varie en fonction du marché.

À propos de The Coca-Cola Company

The Coca-Cola Company (NYSE : KO) est une société entièrement dédiée aux boissons qui vend ses produits dans plus de 200 pays et territoires. Notre Société a pour objectif de rafraîchir le monde en faisant la différence. Nous vendons à travers le monde plusieurs catégories de boissons sous diverses marques pour un chiffre d’affaires atteignant plusieurs milliards de dollars. Notre portefeuille de marques de boissons gazeuses comprend Coca-Cola, Sprite et Fanta. Nos marques d’hydratation, de sport, de café et de thé incluent Dasani, smartwater, vitaminwater, Topo Chico, BODYARMOR, Powerade, Costa, Georgia, Gold Peak, Honest et Ayataka. Nos marques de nutrition, de jus, de produits laitiers et de boissons à base de plante comprennent Minute Maid, Simply, innocent, Del Valle, fairlife et AdeS. Nous améliorons constamment notre portefeuille en réduisant le sucre dans nos boissons ou en commercialisant des produits nouveaux et innovants. Nous nous efforçons d’avoir un impact positif sur la vie des gens, sur les communautés et sur la planète grâce au réapprovisionnement en eau, au recyclage des emballages, aux pratiques d’approvisionnement durable et à la réduction des émissions de carbone tout au long de notre chaîne de valeur. Avec nos partenaires embouteilleurs, nous employons plus de 700 000 personnes et contribuons ainsi à créer des opportunités économiques pour les communautés locales du monde entier. Pour plus d’informations sur The Coca-Cola Company, rendez-vous sur www.coca-colacompany.com et suivez-nous sur Instagram, Facebook et LinkedIn.

À propos de Pernod Ricard

Pernod Ricard est un leader mondial du secteur des vins et spiritueux qui associe des savoir-faire uniques en matière de fabrication de ses produits, de développement de ses marques et de leur distribution mondiale. Notre prestigieux portefeuille de marques premium et de luxe, comprend notamment la vodka Absolut, le pastis Ricard, les scotch whiskies Ballantine’s, Chivas Regal, Royal Salute et The Glenlivet, le whisky irlandais Jameson, le cognac Martell, le rhum Havana Club, le gin Beefeater, la liqueur Malibu, et les champagnes Mumm et Perrier-Jouët. Notre mission consiste à assurer la croissance à long terme de nos marques en respectant les personnes et l’environnement et en permettant à nos employés, dans le monde entier, d’être les ambassadeurs de notre culture authentique, réfléchie, inclusive et responsable de la convivialité. Pour l’exercice fiscal 2023, le chiffre d’affaires consolidé de Pernod Ricard s’est élevé à 12 137 millions EUR. Pernod Ricard est coté sur Euronext (Symbole : RI ; code ISIN : FR0000120693) et fait partie des indices CAC 40 et Eurostoxx 50.

