阿联酋的ASPIRE重新定义了极限自动驾驶运动：A2RL在GITEX Global 2023上推出“自动驾驶”Dallara超级方程式赛车

阿联酋迪拜--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- ASPIRE是阿布扎比先进技术研究委员会（ATRC）的重大挑战和全球竞赛背后的推动力量。ASPIRE于今日在全球首屈一指的技术盛会GITEX Global的首日公布了备受期待的阿布扎比自动驾驶竞速联盟(A2RL)的细节。A2RL为史上首款自动驾驶的“Dallara超级方程式“SF23揭幕，此车型于今年早些时候发布。这款尖端神车能感知环境并在没有人类参与的情况下运行，它将在定于2024年4月28日在标志性的阿布扎比亚斯码头赛道举行的具有里程碑意义的比赛中首次出战。

A2RL将人工智能（AI）、自动驾驶和极限运动融合于一身，堪称该地区首创，旨在突破未来出行的疆界。本次赛事因全球最大的自动驾驶竞速联盟而备受瞩目，并展示自动驾驶汽车竞速、无人机竞速、沙丘车比赛。

ASPIRE的母公司ATRC秘书长Faisal Al Bannai阁下表示:“自动驾驶堪称科学、体育与技术的交汇，自动驾驶将彻底改变交通的未来。阿布扎比自动驾驶竞速联盟（A2RL）证明了阿布扎比作为国际研发中心和概念验证自动驾驶解决方案首要测试平台的声誉日益提高。通过将来自世界各地的科学家、开发者和编码奇才聚集在一个极限运动舞台上，我们正在积极地在赛道上对车辆能力进行压力测试，以确保道路安全。”

赛事首日（汽车比赛）将让人们一窥人工智能的未来，这是虚拟和现实体验激动人心的结合，也是极限运动娱乐新时代的开端。

来自世界各地大学和研究机构的10支精英团队已确认参加自动驾驶汽车比赛，并将争夺总额高达225万美元的奖金。参赛队伍分别来自：北京理工大学和哈利法大学（中国和阿联酋）、Code19 Racing和印第安纳大学（美国）、Constructor Group（瑞士和新加坡）、匈牙利交通发展署（匈牙利）、Kinetiz和南洋理工大学（新加坡）、米兰理工大学意大利)、慕尼黑工业大学（德国）、技术创新研究院（阿联酋）、加州大学伯克利分校和夏威夷大学（美国）、摩德纳和雷焦艾米利亚大学（意大利）。

参赛车队将各自拥有一辆全新的Dallara超级方程式SF23赛车，该车专为A2RL实现自动驾驶。该车由可持续生物复合材料制造，重达690公斤，是目前世界上仅次于一级方程式赛车最快的开轮式赛车，最高时速可达300公里/小时。它拥有先进的制动能力、定制化自动堆栈以及线控油门控制。这10支队伍将有机会在这款尖端车辆上调整他们的软件算法，以超越竞争对手。GITEX Global的参观者可在为期五天的活动期间在迪拜世界贸易中心17号厅的先进技术研究委员会（ATRC）B10展台上抢先看到自动驾驶车型。

ASPIRE董事长Tom McCarthy博士表达了他对这一倡议的兴奋之情:“我们很高兴将自动驾驶竞速赛事带到阿布扎比，并通过A2RL向世界展示。这一倡议不仅重新定义了移动出行的未来，而且还激励了新一代在激动人心的国际竞赛中脑洞大开和勇于创新，以创造更光明的未来。通过为有竞争力的车队配备最新改装的Dallara SF23赛车，并配备自动驾驶堆栈，我们确保了公平的竞争环境。现在的焦点不再是司机的技术，核心关于技术、编程和机器学习算法，使这些车辆能够以极快的速度在复杂赛道上行驶。”

A2RL是一年一度的全球赛车盛会，为工业界和学术界的伙伴关系和合作共赢提供了宝贵的机会。此活动聚焦国家级的优先主题，如开拓交通运输的未来、激励下一代STEM人才、加速阿布扎比知识经济，并确保在赛道之外产生切实影响。若要了解更多信息，请访问 A2RL.io。

*来源：AETOSWire

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