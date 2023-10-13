阿联酋呼吁就人工智能治理达成全球共识

阿拉伯联合酋长国迪拜--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 阿联酋人工智能部长周三敦促各国早些就人工智能治理达成共识，而不是像《巴黎协定》一样花费数年时间才得以形成并生效。

阿联酋人工智能、数字经济和远程工作应用国务部长Omar Al Olama阁下在迪拜生成式人工智能大会上表示，各国需要一种新的人工智能治理方法。

他说：“我认为目前关于人工智能治理的全球讨论还没有开始。我们其实可以对用例进行治理，而不是试图治理技术。

大会期间，有2000多名来自Microsoft、Deloitte、PwC、IBM等大型科技公司和咨询公司的与会者参与其中，迪拜未来基金会（Dubai Future Foundation）发起了迪拜生成式人工智能联盟，这是一个新的科技公司联盟，旨在帮助迪拜加快采用新兴技术，并建设世界上最先进、最有效的科技政府之一。

DFF首席执行官Khalfan Belhoul呼吁各公司和创新者加入该联盟。该联盟将专注于利用人工智能、元宇宙和Web3开发创新技术试点项目。

迪拜政府还推出了“迪拜人工智能”，这是一款由人工智能驱动的数字城市礼宾服务。这种城市范围的数字平台将为居民和游客提供全面的信息和服务，其中涵盖健康、商业和教育等方面。大会获悉，这将会改变政府服务。

大会还听取了全球银行业如何从生成式人工智能的蓬勃发展中受益4000亿美元。

全球平台听取了来自国际科技公司和咨询公司的专家意见。PwC表示，实现工作场所的自动化迫在眉睫，生成式人工智能可能能够在未来18-20个月内大规模执行日常任务，如航班预订和自动生成报告。

Deloitte首席数字专家表示，核聚变、气候行动和药物发现将是生成式人工智能的一些主要受益行业，而工业和制药行业是能够最快适应新兴技术的行业。

Emirates首席运营官Adel Al Redha表示，到11月，该航空公司将“通过提供针对复杂模型的培训，使机组人员能够利用（生成性人工智能）。”

来源：AETOSWire

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