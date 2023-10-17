MMI進軍亞太市場以擴張全球版圖

佛羅里達州傑克森維爾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- MMI (Medical Microinstruments, Inc.)是致力於為患有複雜病症的患者提供更多治療選擇並改善臨床成效的機器人公司。該公司今天宣布將繼續其全球發展態勢，在亞太地區(APAC)達成兩項分銷協議，涵蓋超過十個國家/地區。與Device Technologies的首個合作夥伴關係將有助於Symani手術系統引進香港、新加坡、越南、馬來西亞、印尼、泰國、菲律賓、澳門和紐西蘭（經相關監管機構批准），以及澳洲（最近獲得治療用品管理局(TGA)的批准）。另一項合作夥伴關係是與TRM Korea公司合作，這將促進該系統在獲得監管機構批准後進入韓國，並將向感興趣的外科醫生和醫院介紹顯微手術機器人技術。

Symani手術系統是首創的機器人技術，以獨特的方式處理顯微手術和超顯微手術的規模和複雜性。它使外科醫生能夠以微型尺度複製人手的自然移動，進而為需要軟組織開放性手術的病患提供更多治療選擇，例如游離皮瓣重建、淋巴手術和創傷重建。該系統旨在幫助更多病人恢復生活品質，增加能夠突破複雜解剖程序極限的外科醫生的數量，並使醫院能夠擴大其開放性手術計畫。

MMI亞太區副總裁Matt Lemay表示：「透過我們在亞太地區新的合作夥伴關係，我們已經建立了根基，最終將幫助我們在對該技術有明確需求的地區，使病人有機會受惠於機器人顯微手術和超顯微手術。亞太地區的外科醫生長期以來一直居於顯微手術創新的最前線，我們期待透過Symani手術系統進一步提高這些能力。隨著我們推進為複雜病症患者增加治療選擇這一使命，我們對全球進展充滿熱情，並期待在亞太及其他地區繼續保持這一態勢。」

30多年來，Device Technologies一直為醫療保健專業人員提供創新的高品質醫療器材，包括一流的機器人解決方案。作為與MMI合作的一部分，他們將與一家一流的醫療機構合作，開設新的機器人顯微手術研究和教育中心。該中心將成為中亞地區的首家此類機構，感興趣的外科醫生可在此進一步了解該系統。

Device Technologies董事長Heath Priestly表示：「MMI和Symani手術系統與我們的核心使命非常一致，即為醫生和醫療機構提供能夠改善病患治療結果的解決方案。我們起源於澳洲，在整個亞太地區擴大我們的業務，累積了專業知識和強大的人脈。我們渴望利用自己的足跡來支援MMI在整個地區的醫療系統合作夥伴關係，並為患有複雜病症的患者提供更多受益於精密手術的機會。」

TRM是韓國最大的顯微手術公司，也是醫療科技和創新領域的先驅。他們正在與一家世界知名的醫療機構合作，開設自己的教育中心。在那裡，外科醫生將有機會參加資訊豐富的會議，並實作學習Symani手術系統。

如欲詳細了解MMI，請造訪https://mmimicro.com。

關於MMI

MMI (Medical Microinstruments, Inc.)以推進機器人技術為使命，致力於突破軟組織開放性手術的極限，為外科醫生提供新的機會，為更多患有複雜病症的患者恢復生活品質。該公司於2015年在義大利比薩附近成立，其專有的Symani®手術系統將全球最小的腕式微型儀器與減震和運動縮放技術相融合，以解決全球病患未獲滿足的需求。這是首個用於開放性軟組織顯微手術的外科機器人平台，可幫助處理微血管修復、淋巴修復和周邊神經修復。Symani系統在歐洲獲得CE標誌，可用於商業用途。在美國，該系統尚未被核准或批准用於商業用途。MMI有包括Andera Partners、BioStar、Deerfield Management、Fountain Healthcare Partners、Panakès Partners、RA Capital、Sambatech及Wellington Partners在內的國際醫療科技投資者作為後盾。

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