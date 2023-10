BIOQuébec et BioFlorida annoncent un partenariat stratégique

LAVAL, Québec & WEST PALM BEACH, Floride--(BUSINESS WIRE)--BIOQuébec et BioFlorida, les principales associations des sciences de la vie du Québec et de la Floride, sont fières d’annoncer la signature d’un protocole d’entente (PE). Cet accord vise à intensifier la collaboration et à soutenir la croissance de l’industrie dans les deux régions.

Reconnaissant la nature mondiale du secteur des sciences de la vie et la possibilité pour les entreprises locales de ce secteur de prospérer grâce à des collaborations internationales, les deux associations ont mis en place un partenariat détaillé de deux ans. Ce protocole d’accord est structuré de manière à offrir une plateforme de collaboration qui profitera aux membres des deux organisations et favorisera le développement économique des deux régions.

« Favoriser les connexions mondiales, l’innovation et la croissance est essentiel pour faire progresser l’industrie des sciences de la vie en Floride », a déclaré Nancy K. Bryan, présidente-directrice générale de BioFlorida. « Notre partenariat stratégique avec BIOQuébec témoigne de notre engagement à fournir à nos membres l’accès à de nouvelles opportunités, à des plateformes de collaboration et à un réseau plus large. Ensemble, nous visons à catalyser la croissance dans les secteurs des sciences de la vie des deux régions, en promouvant non seulement la force de nos écosystèmes individuels, mais aussi le pouvoir de la collaboration internationale au sein de l’industrie des sciences de la vie. »

« Ce MOU souligne l’engagement de BIOQuébec à améliorer les opportunités globales pour nos membres. Dans le vaste domaine des sciences de la vie, les associations commerciales jouent un rôle essentiel en amplifiant l’influence de leurs membres », a fait remarquer Frédéric Leduc, directeur scientifique d’EVAH et président de BIOQuébec ».

« Il s’agit du troisième partenariat de BIOQuébec aux États-Unis, après le Massachusetts et le Wisconsin. Les partenariats bilatéraux de cette nature permettent non seulement de soutenir les entreprises de nos membres sur la scène internationale, mais aussi de mettre en valeur l’offre solide de notre écosystème local pour les entreprises d’autres régions biotechnologiques en croissance, comme la Floride », a commenté Benoit Larose, PDG de BIOQuébec ».

Principaux avantages pour les membres de l’association :

Accès exclusif aux événements réservés aux membres.

Tarifs d’inscription préférentiels pour tous les événements organisés en partenariat.

Possibilités de mise en réseau et de développement des affaires, y compris des concours de présentation, des conférences, des salons de l’emploi et d’autres activités importantes.

Pour garantir l’efficacité de cette alliance, les dirigeants des deux organisations mettront en place des lignes directrices qui permettront d’assurer un suivi afin de garantir la réalisation des objectifs fixés, une intégration cohésive réussie et des avantages réciproques pour les membres des deux associations. Ces efforts mettront l’accent sur l’apprentissage partagé à partir de l’approche unique de chaque association en matière de développement de la communauté des sciences de la vie, de stratégies et d’initiatives. Grâce à ce partenariat novateur, BIOQuébec et BioFlorida démontrent leur engagement à stimuler la croissance, à favoriser l’innovation et à créer de nouvelles opportunités pour leurs membres dans l’industrie des sciences de la vie en constante évolution.

À propos de BIOQuébec

BIOQuébec est la voix de plus de 130 entreprises québécoises, couvrant toutes les facettes de la recherche en santé - des études fondamentales à l’assimilation des innovations thérapeutiques dans le système de santé. Ce groupe diversifié comprend des entreprises de biotechnologie, des organismes de recherche sous contrat, des investisseurs, ainsi que des entreprises et organisations biopharmaceutiques à différents stades de développement. Les principaux objectifs de BIOQuébec sont la défense des intérêts, la croissance des entreprises et l’établissement de partenariats stratégiques, dans le but de propulser le secteur québécois de la biotechnologie et des sciences de la vie à l’avant-scène sur la scène internationale. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.bioquebec.com.

À propos de BioFlorida

BioFlorida est la voix de l’industrie des sciences de la vie en Floride, représentant 8 600 établissements et organismes de recherche dans les secteurs BioPharma, MedTech, Digital Health et Health Systems qui emploient collectivement près de 107 000 Floridiens (Source : TEConomy/BIO). Les initiatives de BioFlorida menées par ses membres offrent un climat d’affaires solide pour l’avancement de produits et de technologies innovantes qui améliorent les vies et favorisent les avantages économiques pour l’État. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site https://www.bioflorida.com/default.aspx