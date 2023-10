MMI renforce sa présence mondiale en s’implantant sur le marché de l’Asie-Pacifique

JACKSONVILLE, Floride--(BUSINESS WIRE)--MMI, (Medical Microinstruments, Inc.), société de robotique dédiée à l’augmentation des options de traitement et à l’amélioration des résultats cliniques pour les patients atteints de pathologies complexes, a annoncé aujourd’hui qu’elle allait poursuivre son élan mondial avec deux accords de distribution couvrant près d’une douzaine de pays de la région Asie-Pacifique (APAC). Le premier partenariat, signé avec Device Technologies, permettra d’introduire le système chirurgical Symani à Hong Kong, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie, en Indonésie, en Thaïlande, aux Philippines, à Macao et en Nouvelle-Zélande, sous réserve des autorisations réglementaires applicables, ainsi qu’en Australie, où il a récemment reçu l’approbation de l’Administration des produits thérapeutiques (Therapeutic Goods Administration, TGA). L’autre partenariat, avec TRM Korea, facilitera l’entrée du système en Corée du Sud après obtention de l’autorisation réglementaire et présentera la technologie robotique microchirurgicale aux chirurgiens et hôpitaux intéressés.

Symani Surgical System est une technologie robotique inédite qui répond de manière unique à l’échelle et à la complexité de la microchirurgie et de la supermicrochirurgie. Grâce à la possibilité pour les chirurgiens de reproduire les mouvements naturels de la main humaine à l’échelle microscopique, il est possible d’élargir les options thérapeutiques pour les patients ayant besoin d’interventions chirurgicales ouvertes sur les tissus mous, telles que les reconstructions par lambeaux libres, la chirurgie lymphatique et les reconstructions de traumatismes. Il a pour but de contribuer à restaurer la qualité de vie d’un plus grand nombre de patients, d’accélérer le nombre de chirurgiens capables de repousser les limites des procédures complexes pour les anatomies délicates, et de permettre aux hôpitaux d’élargir leurs programmes de chirurgie ouverte.

« Avec nos nouveaux partenariats en Asie-Pacifique, nous avons établi des racines qui, à terme, nous aideront à élargir l’accès des patients aux capacités de microchirurgie et de supermicrochirurgie robotisées dans une région du monde où la demande pour cette technologie est évidente », indique Matt Lemay, vice-président de MMI pour l’Asie-Pacifique. « Les chirurgiens de la région APAC ont depuis longtemps été à la pointe de l’innovation en matière de microchirurgie, et nous sommes impatients de contribuer à renforcer ces capacités avec le Symani Surgical System. Nous sommes enthousiastes quant à nos progrès globaux et nous nous réjouissons de continuer sur notre lancée dans la région APAC et au-delà, alors que nous poursuivons notre mission d’élargir les options de traitement pour les patients souffrant de pathologies complexes. »

Device Technologies permet aux professionnels de la santé d’accéder à des dispositifs médicaux innovants et de haute qualité, y compris à des solutions robotiques de premier plan, depuis plus de 30 ans. Ils vont ouvrir un nouveau centre de recherche et d’éducation pour la microchirurgie robotique avec une institution médicale de premier plan dans le cadre de leur partenariat avec MMI. Ce centre sera le premier site en Asie centrale où les chirurgiens intéressés pourront en apprendre davantage sur le système.

« MMI et le Symani Surgical System sont bien alignés avec notre mission principale qui est de fournir aux médecins et aux établissements de santé des solutions qui peuvent favoriser l’amélioration des résultats pour les patients », a indiqué Heath Priestly, directeur général de Device Technologies. « Originaires d’Australie, nous avons renforcé notre présence dans toute la région Asie-Pacifique, en établissant une expertise et des liens solides. Nous sommes enthousiastes à l’idée d’utiliser notre empreinte pour soutenir les partenariats des systèmes de santé de MMI à travers la région et d’accroître encore l’accès des patients à des techniques chirurgicales sophistiquées pour des conditions complexes. »

TRM est la plus grande entreprise de microchirurgie en Corée du Sud et un pionnier dans l’espace des technologies médicales et de l’innovation. Cette entreprise collabore avec une institution médicale de renommée mondiale pour ouvrir son propre centre d’éducation où les chirurgiens auront la possibilité de participer à des séances d’information et d’apprentissage pratique sur le Symani Surgical System.

À propos de MMI

MMI (Medical Microinstruments, Inc.) a pour mission de faire progresser la technologie robotique qui repousse les limites de la chirurgie ouverte des tissus mous et ouvre de nouvelles possibilités aux chirurgiens pour rétablir la qualité de vie d’un plus grand nombre de patients souffrant de conditions complexes. L’entreprise a été fondée en 2015 près de Pise, en Italie, et son système chirurgical exclusif Symani® Surgical System combine les plus petits micro-instruments à poignet au monde avec des technologies de réduction des tremblements et de mise à l’échelle des mouvements pour répondre à d’importants besoins non satisfaits des patients à travers le monde. Cette plateforme robotique chirurgicale, la première du genre pour la chirurgie ouverte de micro-niveaux des tissus mous, peut contribuer à la réparation microvasculaire, à la réparation lymphatique et à la réparation des nerfs périphériques. Le système Symani est marqué CE pour une utilisation commerciale en Europe. Aux États-Unis, le système n’est ni approuvé ni autorisé pour une utilisation commerciale. MMI est soutenu par des investisseurs internationaux dans le domaine des technologies médicales, notamment Andera Partners, BioStar, Deerfield Management, Fountain Healthcare Partners, Panakès Partners, RA Capital, Sambatech et Wellington Partners.

