Mitsubishi Power nomeada entidade beneficiária em dois hubs de hidrogênio limpo anunciados pelo Departamento de Energia dos EUA

LAKE MARY, Flórida--(BUSINESS WIRE)--A Mitsubishi Power Americas alcançou mais um marco significativo nas contribuições da empresa para o desenvolvimento de hubs de hidrogênio de alto nível nos Estados Unidos. Em resposta à solicitação do Departamento de Energia dos EUA (DOE) por soluções intersetoriais de descarbonização com base no hidrogênio, a Mitsubishi Power é uma entidade beneficiária em dois hubs de hidrogênio que foram selecionados para iniciar as negociações de concessão com o Escritório de Demonstrações de Energia Limpa do DOE dos EUA.

No ano passado, o DOE abriu as inscrições para um programa de US$ 7 bilhões para a criação de hubs regionais de hidrogênio limpo (H2Hubs) por todo o país, o que, de acordo com o DOE, formará um ramo essencial da futura economia de energia limpa da América. Como parte de um programa maior do hub de hidrogênio de US$ 8 bilhões fundado por meio da legislação bipartidária sobre infraestrutura do Presidente Biden, o DOE afirma que os H2Hubs serão o motor central para ajudar as comunidades em todo o país a se beneficiarem de investimentos em energia limpa, empregos bem remunerados e maior segurança energética, tudo isto ao mesmo tempo que apoiam o objetivo global de uma economia líquida de carbono zero até 2050.

Como parte do programa do DOE, o Pacific Northwest Hydrogen Hub (PNWH2) e o HyVelocity Hub na região da Costa do Golfo estavam em 33 das 79 propostas iniciais a nível nacional que foram incentivadas a prosseguir com a candidatura completa, das quais sete avançariam. Ambas foram agora selecionadas para as negociações com potencial para continuar o desenvolvimento e implementação da produção e implantação de hidrogênio limpo em grande escala nas suas respectivas regiões.

O Pacific Northwest Hydrogen Hub (PNWH2) pretende validar a visão do DOE de uma rede nacional de hidrogênio limpo para servir como um veículo para o financiamento de vários projetos que acelerem a transição para a produção e utilização de energia limpa de hidrogênio. O conceito do PNWH2 Hub prevê a criação de uma rede dinâmica do Noroeste do Pacífico de fornecedores e usuários finais de hidrogênio limpo e renovável para descarbonizar alguns dos setores mais difíceis de reduzir as emissões, como transporte pesado, aviação, operações marítimas, agrícolas e industriais.

O HyVelocity Hub planeja aumentar rapidamente a oferta e a procura de hidrogênio limpo ao longo da Costa do Golfo dos EUA, no Texas, e no sudoeste da Louisiana, e ajudar a fornecer energia limpa acessível, confiável e abundante, além de empregos bem remunerados, às comunidades locais​. A Costa do Golfo está bem situada para a localização de um hub de hidrogênio limpo, já que contém a maior concentração mundial de ativos de produção de hidrogênio existentes, clientes e infraestrutura energética, com uma rede de 48 usinas de produção de hidrogênio e mais de 1.000 milhas de tubulações dedicadas ao hidrogênio.

“A seleção destes dois projetos de hubs de hidrogênio para as negociações de concessão com o DOE é indicativa de como a economia do hidrogênio está se desenvolvendo rapidamente e obtendo apoio dos setores público e privado”, disse Mike Ducker, vice-presidente sênior de infraestrutura de hidrogênio da Mitsubishi Power Americas. “Com nossa reputação por excelência através da execução do ACES Delta Hub, a Mitsubishi Power é uma peça importante no desenvolvimento de projetos de infraestruturas de hidrogênio e estamos prontos para apoiar estes e outros projetos para um futuro mais limpo e sem carbono.”

Sobre a Mitsubishi Power Americas, Inc.

A Mitsubishi Power Americas, Inc. (Mitsubishi Power), com sede em Lake Mary, Flórida, emprega mais de 2.700 especialistas e profissionais em geração e armazenamento de energia e soluções digitais. Nossos funcionários têm seu foco em capacitar os clientes a combater de maneira acessível e confiável as mudanças climáticas, além de promover a prosperidade humana em toda a América do Norte, Central e Sul. As soluções de geração de energia da Mitsubishi Power incluem turbinas a gás, vapor e aeroderivadas; trens de força e ilhas de energia; sistemas geotérmicos; desenvolvimento de projetos solares fotovoltaicos; controles ambientais e serviços. As soluções de armazenamento de energia incluem hidrogênio verde, sistemas de armazenamento de energia de bateria e serviços. A Mitsubishi Power também oferece soluções inteligentes que utilizam inteligência artificial para possibilitar a operação autônoma de usinas. A Mitsubishi Power é uma marca de soluções de energia da Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI). Com sede em Tóquio, no Japão, a MHI é uma das principais fabricantes mundiais de maquinário pesado, com negócios de engenharia e manufatura que abrangem os setores de energia, infraestrutura, transporte, aeroespacial e defesa. Para mais informações, visite o site da Mitsubishi Power Americas e siga-nos no LinkedIn.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.