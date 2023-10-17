MMI进军亚太市场，扩大全球足迹

佛罗里达州杰克逊维尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 致力于增加复杂疾病患者的治疗选择和改善临床结果的机器人公司MMI（Medical Microinstruments, Inc.）今天宣布，它将会继续其全球发展势头，达成两项分销协议，覆盖亚太地区近十几个国家。这次与Device Technologies的首项合作有助于将Symani外科系统引入香港、新加坡、越南、马来西亚、印度尼西亚、泰国、菲律宾、澳门和新西兰（正在等待适用的监管批准），以及澳大利亚（最近已获得治疗用品管理局（TGA））的批准。与TRM Korea的另一项合作伙伴关系将会促进该系统在获得监管部门批准后进入韩国，并可为感兴趣的外科医生和医院引入显微外科机器人技术。

Symani手术系统是同类机器人技术中的第一个，它以独特的方式解决了显微外科和超显微外科领域所需的规模和成熟度。通过允许外科医生在微观级别上复制人手的自然运动，该技术可以为需要软组织开放手术的患者扩大治疗选择，如游离皮瓣重建、淋巴外科及创伤重建等。该技术旨在帮助更多患者恢复生活质量，增加能够突破复杂解剖程序界限的外科医生数量，并使医院能够扩大其开放式手术项目。

MMI亚太区副总裁Matt Lemay表示：“ 通过我们在亚太地区的全新合作伙伴关系，我们奠定了基础，而这样的基础最终将能够帮助我们在世界上对该技术有明确需求的地区扩大患者获得机器人显微外科和超显微外科治疗方案的机会。亚太地区的外科医生长期以来一直处于显微外科创新领域的前沿，我们期待着通过Symani外科系统帮助他们进一步提升这方面的能力。随着我们推进为复杂疾病患者增加治疗选择的使命，我们对公司在全球范围内取得的进展充满热情，并期待着在亚太地区及其他地区继续保持我们的发展势头。”

30多年来，Device Technologies一直在为医疗保健专业人员提供创新、高质量的医疗设备，其中包括领先的机器人解决方案。作为与MMI合作的一部分，该公司将与一家顶级医疗机构共同开设一个全新的机器人显微外科研究及教育中心。该中心将是中亚地区第一家可为感兴趣的外科医生提供有关该系统详细信息的地点。

Device Technologies董事总经理Heath Priestly表示：“ MMI和Symani外科系统与我们的核心使命非常一致，即为医生和医疗机构提供能够改善患者预后的解决方案。我们起源于澳大利亚，并在整个亚太地区扩大了业务范围，建立了专业知识和强大的联系。我们渴望利用我们的业务足迹支持MMI在整个地区卫生系统内的合作伙伴关系，并进一步增加患者在复杂条件下获得复杂手术技术的机会。”

TRM是韩国最大的显微外科公司，也是医疗技术和创新领域的先驱。该公司目前正在与一家世界知名的医疗机构合作，开设自己的教育中心，外科医生将有机会在那里进行关于Symani外科系统的信息交流和实践学习。

若要了解有关MMI的更多信息，请访问https://mmimicro.com。

关于MMI

MMI（Medical Microinstruments, Inc.）的使命是推进机器人技术，突破软组织开放手术的极限，为外科医生恢复更多复杂患者的生活质量开辟新的机会。该公司成立于2015年，成立地点位于意大利比萨附近，其专有的Symani®外科系统将世界上最小的腕式显微仪器与减震和运动缩放技术相结合，以满足全球患者需求。这是第一个用于开放性软组织微观手术的手术机器人平台，可以帮助解决微血管修复、淋巴修复和外周神经修复等问题。Symani系统已通过CE认证，可在欧洲用于商业用途。在美国，该系统尚未经过批准用于商业用途。MMI得到了国际医疗技术投资者的支持，其中包括Andera Partners、BioStar、Deerfield Management、Fountain Healthcare Partners、Panakès Partners、RA Capital、Sambatech和Wellington Partners。

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